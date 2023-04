Le surpuissant iPad Pro 11 M2 d’Apple bénéficie d’une jolie réduction de prix sur Amazon

Cet iPad Pro de 11 pouces tournant avec la puce M2 est la quatrième itération de sa série, succédant au modèle de 2021 qui utilisait alors une puce M1. Ce dernier modèle intègre des nouveautés telles que la puce M2 et iPadOS16, on retrouve sinon le même design et le même écran. Nous avons au final une tablette aussi puissante qu'un laptop et qui est en ce moment en promotion avec un prix de 969,99 euros au lieu de 1 069 euros sur Amazon.

Il n’y a rien de neuf avec cette quatrième génération d’iPad Pro de 11 pouces, l’intégration de la puce Apple M2 à l’instar des MacBook sortis au même moment constitue ici le véritable changement. Autrement, le design et l’écran sont les mêmes, Apple n’a pas jugé bon de changer une formule gagnante. Nous avons une fois de plus une tablette aux performances et aux finitions haut de gamme et moins chère en ce moment avec cette ristourne de 100 euros.

L’iPad Pro 11 M2 en quelques points

Un écran Liquid Retina LCD à 120 Hz

La puissance de la puce M2

iPadOS 16 et sa fonction Stage Manager

Au lieu de 1069 euros habituellement, l’iPad Pro 11 M2 (Wi-Fi, 128 Go) est maintenant disponible en promotion à 969,99 euros chez Amazon.

Un écran LCD de toute beauté

Le catalogue de tablettes Apple s’élargit régulièrement avec l’ajout de modèles du milieu et du haut de gamme, mais entre les iPad classiques et les iPad Air, les iPad Pro restent au sommet du panier. À l’instar de l’iPad Pro 11 M1, on retrouve une dalle à bords plats et aux angles arrondis offrant des finitions excellentes et une prise en main agréable. L’écran est une dalle Liquid Retina utilisant la technologie IPS-LCD, en définition 2 388 x 1 668 pixels pour une résolution de 264 ppp et avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz grâce à la technologie Pro Motion.

Cet écran intègre la compatibilité avec l’Apple Pencil de 2e génération qui peut être détecté à 12 mm au-dessus de l’écran. Vous pouvez donc l’utiliser sans même toucher l’écran si vous craignez de l’abîmer et ce stylet est même présenté comme étant l’un des plus précis du marché, répondant au pixel près. Grâce à sa latence très faible, vous pouvez l’utiliser avec aisance pour n’importe quelle utilisation : naviguer, consulter et annoter vos mails, dessiner, prendre des notes, etc.

Une tablette incroyablement puissante

L’iPad Pro 11 de 2022 intègre la puce Apple M2, logiquement plus performante que la M1. Elle promet d’être 15 % plus performante que son aînée et de faire profiter de performances graphiques plus élevées de 35 % selon la firme de Cupertino. Avec autant de puissance, cet iPad Pro est capable de rivaliser avec certains laptops et même la partie concernant tout ce qui est machine learning est encore plus aboutie. C’est un vrai monstre que vous pouvez avoir entre les mains !

La partie logicielle a, elle aussi, été mise à jour avec iPadOS 16 et sa fonction Stage Manager qui rend le multitâche encore plus facile et intuitif. Stage Manager vous permet de redimensionner vos fenêtres et d’en visualiser ainsi plusieurs à la fois. Basculer d’une application à une autre se fait désormais en un clic et vous pouvez même glisser vos fichiers et vos applications sur un écran externe. Enfin, l’autonomie s’élève jusqu’à 10 heures selon Apple grâce à une batterie de 28,65 Wh.

Afin de comparer l’iPad Pro 11 M2 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs iPad.

