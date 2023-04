Cet interphone connecté super pratique est dans un pack à -70 % sur Amazon

À quelques jours des French Days, le site américain Amazon propose déjà des offres promotionnelles sur ses propres produits. C'est d'ailleurs son nouvel interphone connecté qui se trouve dans un pack avec l'Echo Dot 2022 à 59,99 euros seulement au lieu de 194,98 euros.

La société Ring délivre de nombreux produits comme des caméras, des sonnettes connectées, et tout récemment un nouveau produit : le Ring Intercom, un interphone connecté qui vient se connecter à un interphone classique déjà existant. Cette solution va permettre de communiquer avec des visiteurs depuis n’importe où, et même de leur ouvrir la porte depuis un smartphone ou une enceinte connectée. Et, ça tombe bien puisque le Ring Intercom se trouve aujourd’hui dans un pack à -70 % avec l’Echo Dot 2022.

Que propose ce pack Amazon ?

Un interphone discret aux nombreuses fonctionnalités

Pas d’abonnement nécessaire pour en profiter

Une enceinte connectée avec des performances audio boostées

En combinant l’interphone Ring Intercom d’Amazon et l’Echo Dot 5 (2022) dans un pack, l’ensemble revient à 194,98 euros, mais grâce à une remise de 69 %, cela ne coûtera plus que 59,99 euros sur Amazon.

Un interphone pratique

Pour installer le Ring Intercom, il va falloir s’armer de patience puisque, d’après le fabricant, cela peut prendre entre 20 minutes et une heure, tout dépendra en réalité de votre interphone. La notice affiche toutes les étapes à réaliser pour l’installer sereinement. Une fois fait, vous allez pouvoir interagir avec votre interphone, vos visiteurs et même votre porte depuis l’application Ring.

Depuis votre smartphone, vous allez pouvoir déverrouiller la porte pour laisser rentrer votre visiteur et communiquer avec. Pratique si vous êtes occupé. Vous allez pouvoir personnaliser au mieux votre expérience à travers l’application, comme partager l’accès aux personnes de votre entourage ou aux livreurs Amazon. Il est bien sûr compatible avec l’assistant vocal Alexa pour pouvoir déverrouiller votre porte d’entrée à la voix. Vous avez même accès à un historique des appels et des ouvertures pour savoir qui a ouvert votre porte et quand.

Pour en savoir plus sur le sujet, retrouvez notre avis complet sur le Ring Intercom.

Une enceinte connectée compacte, mais puissante

Dans ce pack, on trouve aussi l’Echo Dot de 5e génération. Cette enceinte tout en rondeur offre toujours des petites dimensions pour s’intégrer facilement dans votre intérieur. Amazon vient surtout améliorer les performances audio et promet des basses deux fois plus puissantes, des voix plus claires et globalement un son plus puissant.

Que vous souhaitiez lancer un titre depuis n’importe quelle plateforme de streaming, ou allumer la radio, vous bénéficierez donc d’une belle qualité sonore. Autre nouveauté : l’apparition d’un capteur de température pour les routines en lien avec un thermostat et un accéléromètre revu pour davantage de gestes de contrôle. On peut même intégrer cette enceinte à un réseau Mesh Eero pour étendre encore plus sa connexion Wi-Fi. Enfin, vous pourrez solliciter Alexa pour déverrouiller la porte d’entrée, par exemple.

Si vous souhaitez découvrir d’autres solutions que le Ring Intercom, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures sonnettes connectées du moment.

