Uniquement ce mercredi, le Samsung Galaxy S23 perd environ 300 € de son prix

Le récent Samsung Galaxy S23 est encore une fois de retour en promotion, et, cette fois-ci, c'est une grosse réduction qui fait baisser son prix : la version 128 Go de ce smartphone premium est en effet disponible à 669 euros au lieu de 959 euros sur Rakuten, grâce à un code promo valable uniquement aujourd'hui.

Après avoir lancé la très bonne série S22, Samsung a présenté cette année sa nouvelle gamme de smartphones premium, celle des Galaxy S23. Cette nouvelle famille se démarque notamment par leur Snapdragon 8 Gen 2 surpuissant, bien plus performant que les Exynos qui équipaient les anciennes générations. Le Samsung Galaxy S23, le modèle classique, mais non moins haut de gamme de cette série, l’embarque bel et bien, et malgré sa toute récente sortie, il est encore une fois disponible en promotion : son prix bénéficie actuellement d’une réduction de près de 300 euros, mais seulement ce mercredi.

Les atouts du Samsung Galaxy S23

Un excellent design

Une dalle AMOLED de 6,1 pouces + 120 Hz

Une puissante puce Snapdragon 8 Gen 2

Initialement affiché à 959 euros, le Samsung Galaxy S23 (128 Go) est désormais proposé à 669 euros sur Rakuten grâce au code promo RAKUTEN30, valable uniquement ce mercredi. Vous pouvez également obtenir, avec le même code promo, le modèle 256 Go à 709 euros au lieu de 1 019 euros.

Notez tout de même qu’il s’agit de modèles importés, et que Samsung Pay ne sera pas disponible en France. De plus, si vous adhérez au Club R, vous obtiendrez 35 euros offerts sur votre prochaine commande sur le site avec la version 128 Go, et 36,95 euros avec la version 256 Go.

Si, par la suite, l'offre mentionnée dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'œil ci-dessous afin de dénicher d'autres promotions concernant le Samsung Galaxy S23. Le tableau s'actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Samsung Galaxy S23 au meilleur prix ?

Un design aux finitions ultra-soignées

Tout comme le Samsung Galaxy S22 avant lui, le Samsung Galaxy S23 a obtenu l’excellente note de 10/10 pour son design lors de notre test. Il faut dire que les finitions de ce récent smartphone sont tout simplement exemplaires, avec ses coins arrondis et son coloris mat très classe. Pour ne rien gâcher, la prise en main est tout aussi agréable grâce à la légèreté de l’appareil, qui ne pèse que 167 grammes. De plus, le smartphone est protégé par du Gorilla Glass Victus 2, qui évitera ainsi les rayures ou tout autre désagrément impliqué par des chutes. La certification IP68 (étanche à l’eau et à la poussière) complète le tout.

Ce S23 se démarque également grâce à son écran, dont la dalle de 6,1 pouces affiche une définition Full HD+ (2 340 x 1 080 pixels) tout en profitant de la technologie AMOLED pour des contrastes infinis et des noirs profonds. L’écran assurera également une excellente fluidité et une réactivité parfaite grâce au taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz.

Une puce surpuissante

Pour sa gamme de S23, Samsung a décidé de troquer son historique processeur Exynos contre le très puissant Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm. C’est bel et bien cette puce qui équipe le Galaxy S23 présenté ici, et les performances qu’elle délivre sont excellentes. Les tâches classiques s’exécuteront sans aucun accroc, et le multitâche ne générera pas de chaleur extrême comme c’était malheureusement le cas sur le S22. Les jeux gourmands pourront tout à fait être lancés, y compris en poussant les paramètres graphiques à fond, sans avoir à souffrir de ralentissements. Malheureusement, le S23 ne brillera pas autant côté photo, et sera parfois inégal. Heureusement, il se montre excellent lorsqu’il vise dans le mille, quel que soit le capteur utilisé. S’agissant des capteurs, justement, on pourra compter sur un objectif grand-angle de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif x3 de 10 mégapixels. Notons d’ailleurs que l’intégration de ces capteurs dans le dos du smartphone est parfaitement maîtrisée.

Enfin, concernant son autonomie, le Galaxy S23 a pu tenir en moyenne une journée et demie lors de notre test grâce à sa batterie de 3 900 mAh, et ce, avec une utilisation classique mêlant réseaux sociaux, applications de messagerie, contenu vidéo ou encore streaming musical. Cette durée sera naturellement réduite en cas d’usages intensifs. Gros bémol en revanche pour la recharge, qui sera très lente : pour atteindre les 100 % de batterie, il faudra en effet patienter plus de 2 heures.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy S23.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles de la marque avant de faire votre choix final, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Samsung Galaxy en 2023.

