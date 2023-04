Incroyable, ce TV 4K QLED Samsung de 55″ (100 Hz) chute de 1 299 € à 688 € seulement

Pour apprécier vos films et séries préférés dans de bonnes conditions, ce téléviseur 55Q80B 2022 de Samsung est idéal. Il offre une belle qualité d’images, et voit son prix chuter à seulement 688,11 euros au lieu de 1 299 euros au départ.

Même si Samsung a fait son retour sur le marché des téléviseurs Oled, on connait surtout le constructeur pour ses références utilisant une dalle QLED, qui ne sont pas sans intérêt. Par exemple, le modèle 55Q80B propose non seulement la compatibilité avec les meilleures normes vidéo, mais aussi la compatibilité HDMI 2.1, afin de satisfaire les joueurs et joueuses les plus exigeants. Il coche bien des cases et se négocie aujourd’hui 611 euros de moins grâce à cette offre.

Ce qu’il faut retenir du Samsung Qled 55Q80B

Une dalle Qled de 55 pouces

Compatible 4K, HDR, HDR10+ et Dolby Atmos

Des fonctionnalités gaming : 4K@120 Hz (HDMI 2.1)

Lancé à 1 299 euros, puis remisé à 999,99 euros, le téléviseur Samsung Qled 55Q80B se trouve maintenant à 849,99 euros, mais en appliquant le code TVSAMSUNG17, il revient à seulement 688,11 euros sur le site Carrefour.

Le QLED de Samsung : un gage de qualité

La renommée de Samsung sur le marché des téléviseurs n’est pas à refaire. Avec ce modèle, vous serez face à un TV au design minimaliste avec des finitions soignées, même si les bordures sont fines que sur 3 côtés. Heureusement, la qualité d’image au rendez-vous sur sa dalle de 55 pouces. Elle utilisa la technologie Qled, qui permet d’afficher des couleurs plus vives et une luminosité bien plus élevée qu’un écran LED classique. On peut regretter des contrastes pas forcément au niveau de l’OLED, mais cela reste tout de même très satisfaisant.

Le TV QE55Q80B est compatible avec les normes vidéo HDR et HDR10+, mais Samsung fait l’impasse sur le Dolby Vision. Il offre tout de même une excellente qualité d’image, avec de beaux contrastes et une belle reproduction des couleurs. Le processeur intégré s’occupera de son côté d’upscaler efficacement les contenus en 4K. Quant à la partie audio, le Dolby Atmos s’invite et avec la technologie OTS, l’expérience sonore est plus immersive.

Une image fluide pour vos sessions de jeu

Le constructeur sud-coréen est aussi pensé pour le gaming. Avec ses quatre ports HDMI 2.1, le TV est capable d’afficher du 4K en 120 fps, pour jouer dans les meilleures conditions qui soient sur les consoles next-gen. Il prend également en charge la fonction ALLM pour réduire la latence, et ainsi obtenir une meilleure fluidité en jeu. Le TV de Samsung est aussi compatible AMD FreeSync Premium Pro pour éviter les déchirures de l’image quand l’action se fait trop importante. Sa dalle est d’ailleurs rafraîchie à 100 Hz, afin de profiter d’une belle fluidité lors de vos sessions de jeux ou de films d’action.

Pour vous offrir la meilleure expérience TV, Samsung propose TizenOS. Cet OS avance plusieurs fonctionnalités bien pratiques. Vous pouvez diviser l’écran entre deux sources, mais aussi de reproduire l’apparence de votre mur pour que le téléviseur « disparaisse » pratiquement. On retrouve évidemment les classiques applications comme Netflix, Prime Video, Disney+, MyCanal, etc. Enfin, le TV est également compatible avec Google Assistant, Alexa et Bixby.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles que celui proposé par Samsung, nous vous invitions à lire notre guide sur les meilleurs téléviseurs OLED, QLD et Full LED de 55 pouces, disponibles sur le marché.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).