Philips Hue White : Amazon vend un pack d’ampoules connectées pas cher

Les ampoules connectées sont les appareils intelligents les plus pratiques du moment et constituent le plus souvent vos premiers pas dans l'univers de la domotique. Si vous avez été convaincus par une première expérience avec les ampoules connectées, vous pouvez étendre votre écosystème avec ce pack de deux ampoules Philips Hue White à 29,99 euros au lieu de 34,99 euros chez Amazon.

Oublier d’éteindre la lumière en partant ou chercher à tâtons l’interrupteur dans l’obscurité la plus totale, c’est déjà arrivé à tout le monde. Mais grâce aux ampoules connectées, demander à Alexa ou à Siri d’allumer l’éclairage de votre salon à votre place est désormais possible. Si vous n’avez pas encore d’ampoules connectées et que vous aimeriez vous y mettre, ou que vous en possédiez déjà, ce pack de deux ampoules Philips Hue White pourrait vous intéresser avec cette réduction de 14 %.

Les ampoules Philips Hue White en bref

Simples d’installation et d’utilisation

Elles consomment peu avec le protocole ZigBee

Compatibles avec Alexa, Google Assistant et Siri

Au lieu de 34,99 euros habituellement, le pack de deux ampoules Philips Hue White est maintenant disponible en promotion à 29,99 euros chez Amazon.

Un pack d’ampoules connectées à moins de 30 euros

Pour commencer, sachez que ces ampoules connectées (culot E27) ne diffusent aucune couleur comme c’est le cas des ampoules White & Color de Philips Hue, mais seulement une clarté blanche. Un blanc très chaleureux même, la température de couleur annoncée est de 2700 Kelvin, ce qui équivaut à celle d’une ampoule incandescente. L’intensité lumineuse s’élève quant à elle à 1100 lumens et peut être ajustée sur l’application de Philips Hue.

Ce pack Philips Hue comprend seulement deux ampoules connectées. Vous ne trouverez pas de pont Hue et vous n’en avez pas réellement besoin si vous avez moins de dix ampoules connectées chez vous. En revanche, le pont Hue a l’avantage d’utiliser le protocole ZigBee qui consomme beaucoup moins d’énergie qu’une simple connexion Wi-Fi, en plus de vous donner accès à des fonctionnalités supplémentaires. Il est donc préférable de s’en procurer un.

Un éclairage personnalisable, du bout des doigts ou à la voix

Ces ampoules connectées ont la particularité d’être simples d’installation et d’utilisation. Vous pouvez contrôler l’intensité de l’éclairage, personnaliser l’ambiance de votre pièce ou programmer des scénarios sur l’application de Philips Hue. De plus, ces ampoules sont compatibles avec les assistants vocaux d’Amazon, Google et Apple, ce qui vous permet de les allumer ou de les éteindre à la voix.

Il n’appartient qu’à vous d’imaginer comment utiliser ces ampoules connectées. Vous pouvez, par exemple, les combiner avec d’autres accessoires comme un détecteur de mouvements pour qu’elles s’allument automatiquement lorsque vous entrez dans une pièce. Vous pouvez également programmer une routine pour que l’éclairage de votre salon s’allume lorsqu’il commence à faire sombre dehors. Enfin, simuler une présence humaine chez vous est également possible en programmant l’allumage des ampoules à une certaine heure, cela peut dissuader de possibles cambrioleurs et vous permettre de vous absenter longtemps de chez vous l’esprit léger.

Pour en savoir encore plus, lisez notre tutoriel pour bien débuter avec les Philips Hue.

Afin de comparer les ampoules Philips Hue White avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures ampoules connectées.

