TV 8K : les French Days enlèvent 1 700 € sur ce téléviseur Samsung NEO QLED de 55 pouces

"En avril, ne te découvre pas d'un fil, en mai, achète-toi un nouveau TV". Grâce aux French Days, vous allez pouvoir accomplir ce vieil adage avec cette dalle dotée de la plus haute définition actuellement. Alors que les TV 8K demandent en général un gros investissement, ce Samsung de 55 pouces voit son prix fondre comme neige au soleil durant les French Days, celui-ci passant de 2699 euros sur le site de constructeur à 984 euros sur Cdiscount.

Les TV 4K ont envahi le marché tandis que leurs successeurs, les TV 8K, se font une place doucement, mais sûrement. Avec plus de 33 millions de pixels, autant dire que le rendu sera irréprochable et même si les contenus et les jeux en 8K ne sont pas encore nombreux sur le marché, le processeur s’occupe d’upscaler les flux vidéo. Ce TV est en quelque sorte un investissement sur le long terme, un investissement tout à fait acceptable puisque le Samsung QE55QN700B voit son prix chuter de 63 % durant les French Days.

Pourquoi acheter un Samsung QE55QN700B ?

Une dalle Neo QLED en définition 8K !

Compatible avec les formats HDR10+ et Dolby Atmos

Parfaitement taillé pour le gaming avec ses entrées HDMI 2.1

Lancé à 2699 euros et actuellement à un prix barré de 1 169 euros, le Samsung QE55QN700B est maintenant disponible en promotion à 984 euros chez Cdiscount grâce au code promo 15DES149.

Où acheter La Samsung QE55QN700B (2022) au meilleur prix ?

La meilleure qualité d’image à l’heure actuelle

Dans une chambre ou un salon de moyenne taille, cet écran de 55 pouces trouvera parfaitement sa place et avec sa dalle sans bordures, il sera très agréable à regarder. En plus de sa définition en 8K (7680 x 4320 pixels), cette dalle est dotée d’un affichage Neo QLED, c’est une technologie d’affichage qui mêle un rétroéclairage avec des Mini LED et le filtre à points quantiques propre à la QLED. En clair, vous aurez un contraste inégalé pour ce type d’écran ainsi qu’une luminosité plus maîtrisée et sans blooming (halo formé par des éléments clairs au milieu d’éléments sombres).

Comme mentionné ci-dessus, les contenus en 8K ne courent pas encore les rues mais le processeur Quantum 8K palie à ce problème en upscalant les flux en 4K vers la 8K. D’autant plus que le Samsung QE55QN700B est compatible avec les formats HDR10 et HDR10+ qui étendent la plage de luminosité pour un rendu d’images plus dynamique. Enfin, pour ce qui est de l’audio, ce TV intègre des haut-parleurs supplémentaires qui délivrent une puissance totale de 60 W RMS et sont compatibles avec le Dolby Atmos.

Le gaming en 8K est bien au programme

Le Samsung QE55QN700B répond aux attentes des joueurs les plus exigeants et les plus à la pointe avec ses entrées HDMI 2.1. C’est parfait pour les propriétaires d’une PlayStation 5 ou d’une Xbox Series X qui pourront jouer en 4K 120 FPS mais aussi en 8K 60 FPS, ça reste toutefois de l’upscaling, la 8K native n’existant toujours pas sur les consoles dernière génération. Avec les technologies ALLM et VRR, vos parties resteront fluides et sans déchirures graphiques pour le plus grand plaisir de vos mirettes.

À l’instar des autres TV Samsung, celui-ci tourne avec TizenOS dont la mise à jour de 2022 a apporté des changements significatifs. L’interface est plus claire, plus intuitive surtout avec une barre latérale discrète qui laisse plus de place à la mise en valeur de vos contenus. Vous pouvez toujours aisément naviguer sur les plateformes de SVOD classiques telles que Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, MyCanal et autres. Le Samsung QE55QN700B est également compatible avec les assistants Alexa, Google et Bixby et peut diffuser du contenu depuis un appareil Apple grâce à AirPlay 2.

Tout savoir sur les French Days du printemps 2023

L’édition de printemps pour les French Days a officiellement commencé depuis le mercredi 3 mai 2023 en France et se termine mardi prochain. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

