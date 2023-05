V8 Extra : ce balai aspirateur Dyson est le moins cher des French Days grâce à cette offre

En matière d'aspiration, Dyson écrase un bon nombre de ses concurrents. La qualité de ses produits justifie leur prix élevé, mais heureusement, il est parfois possible de trouver des balais aspirateurs de la marque en réduction. C'est le cas pendant ces French Days avec le Dyson V8 Extra, dont le prix passe de 349 euros à 299 euros chez Darty.

Le marché des balais aspirateurs est sans conteste dominé par Dyson. Difficile de concurrencer la marque britannique sur ce secteur, tant ses modèles brillent par leur puissance, leur maniabilité ou encore leur aspiration plus silencieuse que d’autres références. Malheureusement, les prix des balais aspirateurs Dyson sont bien souvent très élevés. Alors, il est plus que conseillé de regarder du côté des anciennes références de la marque, qui sont tout aussi polyvalentes que les récentes. C’est par exemple le cas du V8 Extra, qui n’est plus tout jeune, mais qui nettoiera efficacement vos sols, grâce à sa belle puissance d’aspiration. C’est à l’occasion des French Days que l’on pourra le trouver à moins de 300 euros.

Les points forts du Dyson V8 Extra

Un balai aspirateur maniable

Une bonne puissance d’aspiration

Une autonomie de 40 minutes

Habituellement affiché à 349 euros, le balai aspirateur Dyson V8 Extra est désormais proposé à 299 euros chez Darty.

Un balai aspirateur maniable

L’un des principaux avantages des balais aspirateurs Dyson, c’est réellement leur excellente maniabilité. Le V8 Extra dispose ainsi du format stick sans fil caractéristique du constructeur, ce qui le rendra très facile à prendre en main et à déplacer, et ce, que vous souhaitiez aspirer vos sols, des meubles en hauteur ou même votre plafond. Mention spéciale d’ailleurs pour son poids contenu. Autrement, il pourra même se transformer en aspirateur à main en un seul geste si besoin. Pour le faire fonctionner, nul besoin de brancher une quelconque prise : une pression sur la gâchette suffit pour actionner l’aspirateur.

Pour que le V8 Extra assure sa mission le mieux possible, il s’accompagnera de plusieurs accessoires bien utiles, à commencer par diverses brosses. On aura, par exemple, droit à une brosse Motorbar qui aspire efficacement les poils d’animaux tout en les démêlant et qui nettoiera particulièrement bien les tapis ainsi qu’une mini brosse motorisée qui ôtera les poussières plus incrustées. Un adapteur pour meubles bas et un long suceur pour les endroits confinés complètent le tout, sans oublier la station d’accueil murale pour recharger et ranger l’appareil lors de ses pauses.

Une puissance suffisante pour faire le net

Si Dyson a fait bien mieux niveau puissance d’aspiration depuis la sortie du V8 Extra, ce dernier assurera tout de même de belles performances grâce à son moteur doté de la technologie Cyclone 2 Tier Radial, capable d’effectuer 110 000 tours par minute. La puissante force centrifuge ainsi produite permettra de propulser la poussière dans le réservoir de l’aspirateur, y compris les très petites particules. Et ce n’est pas tout : le V8 Extra est équipé d’un système de filtration lui permettant de capturer efficacement les allergènes.

Côté autonomie, le V8 Extra peut, selon la marque, fonctionner durant 40 minutes sur une seule charge. Et concernant le vidage du collecteur, un mécanisme astucieux vous permettra d’éjecter la poussière en un seul geste sans avoir à mettre ses mains dans la saleté pour la jeter.

