Cette élégante enceinte portable Harman Kardon est à -35 % pendant les French Days

L'enceinte Bluetooth sans fil Harman Kardon Onyx Studio 7 se démarque grâce à l'immersion sonore appréciable qu'elle peut offrir. L'un de ses autres avantages, c'est clairement son prix, qui passe de 199,99 euros à 129,99 euros à la Fnac pendant les French Days.

Avec l’arrivée des beaux jours, la tentation est grande de se prélasser en plein air tout en profitant de sa musique préférée et diffusée par une enceinte Bluetooth nomade. Si celle-ci offre un environnement sonore immersif et une belle qualité sonore, c’est évidemment mieux. C’est justement ce que propose l’enceinte Bluetooth Harman Kardon Onyx Studio 7, dont les haut-parleurs combinés proposent un son stéréo multidirectionnel bien appréciable. Si ses promesses vous intriguent, sachez que vous pourrez tenter l’expérience pour moins de 130 euros pendant cette période de French Days.

Les points forts du Harman Kardon Onyx Studio 7

Un design élégant et fonctionnel

Un son stéréo multidirectionnel

Une bonne autonomie

Initialement affichée à 199,99 euros, l’enceinte Harman Kardon Onyx Studio 7 est désormais proposée à 129,99 euros à la Fnac.

Un design élégant, mais aussi pratique

Avec son format ovale et son tissu noir, l’enceinte Bluetooth Harman Kardon Onyx Studio 7 adopte un design élégant susceptible de convenir à tous types de décoration d’intérieur. Notre oeil est également attiré par cette poignée en aluminium anodisé qui contourne délicatement l’enceinte, et qui n’est pas seulement esthétique : elle permet également de porter l’Onyx Studio 7 très facilement pour la transporter avec soi. Avec ses 3,3 kg, l’enceinte pourra d’ailleurs être déplacée sans difficulté d’une pièce à l’autre, ou même d’un domicile à l’autre.

Côté connectique, l’Onyx Studio 7 dispose d’un port jack 3,5 mm à l’arrière, ainsi qu’une alimentation par USB-C. Sur le haut de l’enceinte, on retrouvera les boutons de lecture, de pause, de volume ainsi que l’appairage Bluetooth. En parlant de Bluetooth, l’Onyx Studio 7 est compatible avec la norme Bluetooth 4.2, et il sera possible de connecter jusqu’à deux appareils sans fil simultanément à l’enceinte.

Un son stéréo qui se diffuse dans toutes les directions

Dans les entrailles de l’enceinte Bluetooth, on pourra trouver un haut-parleur grave de 120 mm et deux haut-parleurs aigus de 25 mm chacun. En combinant leur action, ces trois-là diffuseront un son stéréo multidirectionnel, avec un accent particulier mis sur les basses pour une meilleure profondeur. Bref, on pourra profiter d’une belle immersion à chaque session d’écoute. Pour ce qui est de l’autonomie, l’Onyx Studio 7 est capable, selon la marque, de fonctionner durant 8 heures. Toutefois, cette durée variera évidemment en fonction de vos usages, en particulier du volume que vous choisirez.

