Samsung HW-S61B : cette barre de son perd la moitié de son prix avec les French Days

Si vous avez une TV 4K, il est mieux d'accompagner votre immersion visuelle avec une meilleure immersion sonore, et les barres de son sont justement faites pour ça. La Samsung HW-S61B est un bon modèle pour démarrer, compacte et délivrant un beau son, elle saura trouver facilement sa place chez vous. Durant les French Days, la Samsung HW-S61B voit son prix passer de 399 euros à son lancement à 199 euros chez Boulanger.

Grâce aux French Days, c’est le moment de mettre la main sur les équipements et accessoires high-tech qui vous font envie depuis des semaines, vous avez jusqu’au 9 mai pour profiter des innombrables promotions chez vos marchands préférés. Envie d’améliorer votre environnement sonore ? Cette barre de son Samsung HW-S61B est justement ce qu’il vous faut, d’autant plus qu’elle profite d’une réduction de 200 € sur son prix de lancement.

Le Samsung HW-S61B en quelques points

Une barre de son compacte et stylée

Compatible avec le Dolby Atmos et le DTS:X

Compatible avec AirPlay 2, Bluetooth et Wi-Fi

Lancée à 399 euros et actuellement à un prix barré de 298,50 euros, la Samsung HW-S61B est maintenant disponible en promotion à 199 euros chez Boulanger.

Petite, élégante et puissante

On est plutôt habitué aux barres de son imposantes accompagnées d’un caisson de basses, mais ce n’est pas le cas ici. La Samsung HW-S61B est livrée seule avec des dimensions compactes, elle ne fait que 67 cm de longueur sur 6 cm de hauteur et 10 cm de profondeur. Elle est donc facile à placer et encore plus à installer étant donné qu’elle est sans fil. Ce qui en fait une référence idéale pour les personnes qui n’ont jamais touché à une barre de son et souhaiteraient s’y faire la main.

Avec ses sept haut-parleurs dont cinq à l’avant et deux sur les côtés, elle délivre une puissance de 200 W RMS. Ce qui est plutôt un bon score compte tenu de son format. Cette barre de son peut se connecter avec le Wi-Fi et le Bluetooth et même avec Apple AirPlay 2 et Chromecast. Pour ce qui est de la connectique, elle dispose d’une entrée optique et d’un port HDMI. Mais comme elle est sans fil, rien ne vous empêche de la placer où bon vous semble et même de l’accrocher à un mur.

Un son immersif grâce au Dolby Atmos

Elle a beau être compacte, la Samsung HW-S61B est capable de diffuser un son en 3D grâce à sa compatibilité aux format Dolby Atmos et DTS:X. Ces formats font réfléchir les sons sur les murs et le plafond de votre pièce afin d’avoir l’impression de se retrouver au cœur de l’action, comme si vous étiez au cinéma. Et grâce à la technologie Adaptative Sound, la barre de son se calibre automatiquement selon les contenus que vous regardez.

Comme la plupart des barres de son de Samsung, celle-ci dispose de la technologie Q-Symphony qui améliore l’immersion sonore en synchronisant la barre de son avec les haut-parleurs de votre TV. Cependant, cela ne fonctionne qu’avec une sélection de TV QLED Samsung. Enfin, la Samsung HW-S61B n’oublie pas d’être compatible avec l’assistant vocal Alexa afin de pouvoir être paramétrée à la voix.

