L’excellent Samsung Galaxy A54, noté 9/10, est moins cher pour les French Days

Avec sa fiche technique qui emprunte plusieurs caractéristiques aux smartphones premium de la même marque, le tout récent Samsung Galaxy A54 présente un excellent rapport qualité/prix. C'est encore plus le cas en cette période de French Days, puisque Leclerc le propose à 452 euros au lieu de 499 euros.

La gamme de smartphones Galaxy S n’est pas la seule que Samsung renouvelle chaque année. La marque sud-coréenne détient également une série de smartphones milieu de gamme dont le dernier représentant en date, le Galaxy A54, a récolté l’excellente note de 9/10 dans nos lignes. Il faut dire que son très bon rapport qualité/prix et ses caractéristiques premium sont de réels atouts qui en font un smartphone plus qu’intéressant. À l’occasion des French Days, il devient même encore plus recommandable grâce à une réduction de 47 euros.

Les points forts du Samsung Galaxy A54

Un écran Super AMOLED Full HD+ de 6,4 pouces + 120 Hz

Un SoC Exynos 1380

Une excellente autonomie

Un suivi logiciel exemplaire

Initialement affiché à 499 euros, le Samsung Galaxy A54 est désormais proposé à 452 euros chez Leclerc.

Un superbe écran qui a tout du premium

À première vue, il pourrait être difficile de différencier les récents Samsung Galaxy A54 et le Samsung Galaxy S23. La marque a en effet décidé d’ajouter un dos en verre plat à son A54 (qui prendra un peu les traces de doigts), tout en intégrant parfaitement les capteurs photo dans le dos du smartphone, comme c’est le cas sur les S23. Malgré un poids plutôt élevé (202 g), le A54 est aussi tout à fait agréable à tenir en main, puisqu’il n’est ni trop large (76,7 mm), ni trop haut (158,2 mm).

La pièce maîtresse de ce design reste tout de même son superbe écran Super AMOLED de 6,4 pouces, en Full HD+ et rafraîchi à 120 Hz. On aura donc droit à une dalle très agréable à utiliser et à une fluidité exemplaire. Mention spéciale aussi pour la luminosité maximale : le smartphone affiche 1275 cd/m², un chiffre très élevé qui vous assure une utilisation confortable, y compris en plein soleil.

Un suivi logiciel excellent

Côté performances, le Galaxy A54 est propulsé par un processeur Exynos 1380, couplé à 8 Go de mémoire vive, et grâce auquel on pourra jouer à des jeux sans encombre, mais sans pousser les paramètres graphiques au maximum, au risque de souffrir de quelques ralentissements et d’un peu trop de chauffe. Mais dans l’ensemble, ses performances seront légèrement meilleures que son prédécesseur, l’Exynos 1280. La fluidité sera de mise pour les tâches simples. Le Samsung Galaxy A54 se démarque par ailleurs de la concurrence par son excellent suivi logiciel. L’interface One UI 5.1 bénéficiera même de quatre ans de mises à jour majeures, ainsi que de cinq ans de patchs de sécurité. De plus, One UI a profité de nombreux ajouts de fonctionnalités, comme les modes et les routines, ou encore la possibilité d’empiler les widgets les uns sur les autres.

Enfin, concernant ses capacités en photo, le Samsung Galaxy A54 embarque un capteur principal de 50 mégapixels (contre 64 mégapixels pour le A53), un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un objectif macro de 5 mégapixels. Le smartphone est également capable de tourner des vidéos en 4K à 30 FPS. L’appareil photo principal donnera pleinement satisfaction dans la majorité des situations, avec un bon niveau de détail et une colorimétrie même un peu flatteuse. Niveau autonomie, le Samsung Galaxy A54 est doté d’une batterie de 5 000 mAh qui promet une durée d’utilisation d’une journée complète, voire jusqu’à deux journées avec une utilisation modérée.

Si vous souhaitez en savoir davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy A54.

Tout savoir sur les French Days du printemps 2023

L’édition de printemps pour les French Days a officiellement commencé depuis le mercredi 3 mai 2023 en France et se termine mardi prochain. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

