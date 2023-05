Les meilleures offres pour acheter une Apple Watch Series 8 pendant les French Days

La dernière Apple Watch en date, la très aboutie Series 8, n'est plus aussi chère qu'à son lancement dans sa version 45 mm GPS + Cellular pendant les French Days : on peut en effet la trouver à 597 euros au lieu de 659 euros sur Amazon.

L’Apple Watch Series 8 a été présentée aux côtés de la très onéreuse Apple Watch Ultra. Si cette dernière est très différente des autres montres connectées de la firme californienne, la Series 8 partage un grand nombre de points communs avec sa prédécesseure, la Series 7. Mais même si la marque n’a pas introduit de grandes innovations, la Series 8 n’est pas dénuée de caractéristiques intéressantes. Elle devient même bien plus recommandable grâce à une baisse de prix à l’occasion des French Days.

Les points essentiels de l’Apple Watch Series 8

Un bel écran OLED de 1,69 pouce

Un suivi sport et santé complet

Un GPs très précis

Initialement affichée à 659 euros, l’Apple Watch Series 8 (45 mm, GPS + Cellular) est désormais proposée à 597 euros sur Amazon.

Si vous souhaitez plutôt opter pour l’Apple Watch Ultra, sachez que vous pourrez l’obtenir pour 929 euros au lieu de 999 euros chez Boulanger.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant l’Apple Watch Series 8. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter L' Apple Watch Series 8 au meilleur prix ?

Un bel écran et des finitions toujours aussi soignées

Le design de l’Apple Watch Series 8 ne diffère pas grandement de celui de la Series 7. On aura donc droit au même type d’écran carré aux bords arrondis, mais la qualité des finitions est clairement assurée, Apple oblige. La montre intègre par ailleurs une dalle OLED Retina de 1,69 pouce (définition de 430 × 352 pixels), qui offre des contrastes infinis et une très bonne expérience visuelle. L’Always-On est également de la partie pour l’aspect pratique, et la luminosité pouvant grimper à 1000 cd/m² permet de lire les informations affichées même en plein soleil.

L’Apple Watch Series 8 se montre également très endurante, notamment grâce au mode « économie d’énergie », qui a permis à la montre de tenir deux jours durant notre test. Bien sûr, l’autonomie dépendra avant tout de la nature de vos usages. En revanche, il faudra composer avec une recharge un peu lente.

Un bon suivi des activités sportives

Les Apple Watch se démarquent souvent par un très bon suivi des activités sportives, et la Series 8 ne fait pas exception. La montre connectée embarque une foule de capteurs pour nous accompagner en plein entraînement, parmi lesquels on peut trouver une boussole, un altimètre, un accéléromètre ou encore un gyroscope. La montre reconnaîtra également un grand nombre de sports, comme le vélo, la marche, le yoga ou même la natation, puisqu’elle est étanche jusqu’à 50 m. Le GPS intégré sera par ailleurs une grande aide grâce à sa précision lors de vos séances de running, par exemple. Le nombre de calories brûlées, le nombre de pas effectués ou encore le nombre d’étages montés seront également enregistrés et consultables sur la montre ou sur votre iPhone.

Le suivi de la santé n’est pas en reste : suivi de la fréquence cardiaque, réalisation d’un ECG (électrocardiogramme et signalement de fibrillation auriculaire, d’arythmie cardiaque), suivi du taux d’oxygène dans le sang, suivi du sommeil… La Series 8 dispose aussi d’un capteur de température, pour mesurer vos variations de température la nuit, qui peut notamment s’avérer utile pour le suivi du cycle menstruel. Un ajout que l’on ne trouvait pas sur les précédentes Apple Watch. Autre atout intéressant : la capacité de la montre de détecter les chutes ainsi que les accidents de voiture. En cas d’accident, la montre va lancer un compte à rebours et lancer automatiquement un appel d’urgence.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Apple Watch Series 8.

Lire aussi

Quelles sont les meilleures montres connectées en 2023 ?

Tout savoir sur les French Days du printemps 2023

L’édition de printemps pour les French Days a officiellement commencé depuis le mercredi 3 mai 2023 en France et se termine mardi prochain. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).