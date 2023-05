Ce vélo électrique vendu chez Décathlon passe de 999 € à 799 € pour les French Days

Le vélo électrique Riverside Original 920E de Decathlon se veut être un modèle confortable idéal pour les balades en ville. Il a aussi l'avantage d'être nettement moins cher actuellement, puisqu'on peut le trouver sur le site sportif à 799 euros au lieu de 999 euros.

Si certains VAE mettent le paquet sur les performances pour faciliter les longs trajets, d’autres misent davantage sur le confort pour rendre les courts trajets et les balades plus agréables. C’est le cas du Riverside Original 920E de Decathlon, dont le cadre a été étudié pour simplifier l’enjambement du vélo. Ce vélo électrique a aussi l’avantage d’afficher un prix contenu par rapport à d’autres références sur le marché, d’autant plus qu’il bénéficie actuellement d’une réduction de 200 euros à l’occasion des French Days.

Les points essentiels du Riverside Original 920E

Un VAE confortable

Une puissance suffisante pour des balades

Une bonne autonomie

Initialement affiché à 999 euros, le vélo électrique Riverside Original 920E de Decathlon est désormais proposé à 799 euros sur le site officiel de la marque. Enfin, sachez que pour l’achat d’un vélo électrique, des aides de l’État et de votre collectivité territoriale peuvent être mis à votre disposition.

Un confort optimisé

Le confort a été le maître mot de Decathlon au moment de concevoir son vélo électrique Riverside Original 920E. Il est tout d’abord équipé d’une fourche avant suspendue à ressort, dont le débattement est de 63 mm, ainsi que d’une suspension arrière à ressort réglable. Cette conception permet concrètement d’absorber les chocs et vibrations que l’on peut rencontrer sur des routes non lisses et à bosses, par exemple. Notons également la présence de pneus Btwin Trekking de 1,75 pouce, qui pourront, eux aussi, grandement stabiliser la conduite sur route.

Par ailleurs, concernant la position du corps prise pour pédaler, la potence en aluminium du Riverside Original 920E est réglable en inclinaison, ce qui vous permettra de choisir à quel point vous souhaitez être penché sur l’avant du VAE. L’Original 920E se décline par ailleurs en deux tailles : S/M pour les personnes mesurant entre 1,45 m et 1,74 m, et L/XL pour celles mesurant entre 1,75 m à 1,95 m. Attention, toutefois : le VAE n’est pas un poids plume, puisqu’il pèse tout de même 25,5 kg en taille M, et 26 kg en taille L.

Une puissance suffisante pour de courtes balades

Concernant les équipements dont bénéficie le Riverside Original 920E, on retrouvera un garde-boue ainsi qu’une béquille, de même qu’une sonnette, des éclairages avant/arrière ou encore des catadioptres de roues. En revanche, si le VAE possède un porte-bagages (qui accueille la batterie), vous ne pourrez pas installer un porte-bébé, quel que soit son mode de fixation.

Concernant sa puissance, le moteur du VAE propose un couple de 30 Nm maximum, ce qui est assez pour de petites balades sur des routes plates, mais pour les grosses montées, vous risqueriez d’éprouver quelques difficultés sur le vélo, dont la vitesse diminuera grandement. Néanmoins, le vélo pourra atteindre les 17 km/h sur route plate, dès le tout premier mode d’assistance. Côté freinage, le Riverside Original 920E est doté de deux freins à patins de type V-Brake, qui pourront éprouver quelques difficultés sous la pluie. Enfin, l’autonomie est plutôt satisfaisante, puisque vous pourrez circuler durant 90 km avec le premier mode d’assistance (jusque 17 km/h), 70 km avec le seconde mode d’assistance (jusque 22 km/h) et 50 km avec le dernier mode (jusque 25 km/h), le tout dans des conditions normales. Évidemment, l’autonomie pourrait être considérablement réduite en cas d’utilisation prolongée.

Vélo électrique pas cher : les meilleurs modèles de VAE à moins de 1000 euros en 2023

