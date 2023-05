French Days : les 10 offres immanquables à saisir avant ce soir minuit

Les French Days se termineront ce soir à minuit, mais il est encore temps de faire de bonnes affaires. Dans cette sélection, nous avons réuni les 10 meilleures offres encore disponibles à l'heure actuelle.

Depuis mercredi dernier, le 3 mai 2023, les promotions des French Days ont été très nombreuses. Aujourd’hui, il ne reste plus que quelques heures avant que l’événement ne se clôture, on a donc jugé bon de vous transmettre un top des 10 meilleures offres encore disponibles actuellement. Eh oui, il est tout de même possible de se faire plaisir au dernier moment !

Notez que les offres ci-dessous sont triées de la plus abordable à la plus chère.

Le TOP 10 des meilleures offres des French Days

Logitech MX Anywhere 2S

Les PC portables actuels ont beau être équipés d’un trackpad, une souris sans fil nomade reste encore aujourd’hui très utile pour naviguer efficacement dans l’interface de sa machine. Elle devient encore plus intéressante quand elle est légère et facilement transportable. C’est le cas de la célèbre Logitech MX Anywhere 2S, qui embarque quelques fonctionnalités bien pratiques pour la productivité.

Les points essentiels de la Logitech MX Anywhere 2S

Une petite souris compacte facile à transporter

La fonction Flow pour transférer des fichiers d’un appareil à un autre

Un capteur laser Darkfield pour fonctionner sur toutes les surfaces

Initialement proposée à 49,99 euros, la souris Logitech MX Anywhere 2S est désormais affichée à 39,99 euros chez Cdiscount. Vous aurez également droit à l’antivirus McAfee avec cette souris.

Moniteur gaming HP X27

Parmi les marques de confiance proposant des équipements gaming efficaces, on compte évidemment HP, qui a notamment conçu une très large gamme d’écrans PC réactifs. Le modèle HP X27 en est un bon représentant avec sa dalle rafraîchie à 165 Hz et compatible FreeSync. Et, malgré ses performances de haute volée, le prix de cet écran reste plutôt contenu.

Les atouts de l’écran PC gamer HP X27

Une dalle IPS Full HD de 27 pouces

Un taux de rafraîchissement de 165 Hz

Un faible taux de réponse

Compatible AMD FreeSync Premium

Affiché à 249 euros sur le site officiel de la marque, l’écran PC gamer HP X27 est désormais proposé à 163 euros chez E.Leclerc.

Xiaomi Redmi Pad

Le marché des tablettes a beau être dominé par des mastodontes comme Apple et Samsung, qui proposent des références onéreuses, certaines marques tentent plutôt de se démarquer avec des modèles efficaces, mais bien plus accessibles. C’est par exemple le cas de Xiaomi, qui a récemment lancé sa Redmi Pad après avoir présenté l’année dernière sa très bonne Pad 5.

Les points forts de la Xiaomi Redmi Pad

Une dalle IPS 2K de 10,61 pouces

Une bonne prise en main

Une bonne autonomie

Lancée à 299 euros, la tablette Xiaomi Redmi Pad (4 + 128 Go) est désormais proposée à 197 euros sur Amazon. Il s’agit là du prix le plus bas constaté sur la plateforme pour ce produit.

Dyson V8 Extra

Le marché des balais aspirateurs est sans conteste dominé par Dyson. Difficile de concurrencer la marque britannique sur ce secteur, tant ses modèles brillent par leur puissance, leur maniabilité ou encore leur aspiration plus silencieuse que d’autres références. Par contre, les prix des balais aspirateurs Dyson sont bien souvent très élevés. Alors, il est plus que conseillé de regarder du côté des anciennes références de la marque, qui sont tout aussi polyvalentes que les récentes. C’est le cas du V8 Extra, qui n’est plus tout jeune, mais qui nettoiera efficacement vos sols, grâce à sa belle puissance d’aspiration.

Les points forts du Dyson V8 Extra

Un balai aspirateur maniable

Une bonne puissance d’aspiration

Une autonomie de 40 minutes

Habituellement affiché à 349 euros, le balai aspirateur Dyson V8 Extra est désormais proposé à 299 euros chez Darty.

Ninebot Segway F25E II

De plus en plus de personnes adoptent les trottinettes électriques pour leur trajet quotidien, les déplacements étant beaucoup plus pratiques et agréables que dans les transports en commun ou dans une voiture. C’est plus respectueux de l’environnement et ça fait du bien à votre portefeuille, car vous n’avez plus à payer de titres de transport, des pleins d’essence ou une assurance pour votre voiture.

Le Ninebot Segway F25E II en quelques points

Des performances idéales pour les déplacements urbains

Un design élégant et compact

Une autonomie de 25 km

Au lieu de 459 euros habituellement, la Ninebot Segway F25E II est maintenant disponible en promotion à 349 euros chez Boulanger.

Samsung Galaxy A54

La gamme de smartphones Galaxy S n’est pas la seule que Samsung renouvelle chaque année. La marque sud-coréenne détient également une série de smartphones milieu de gamme dont le dernier représentant en date, le Galaxy A54, a récolté l’excellente note de 9/10 dans nos lignes. Il faut dire que son très bon rapport qualité/prix et ses caractéristiques premium sont de réels atouts qui en font un smartphone plus qu’intéressant.

Les points forts du Samsung Galaxy A54

Un écran Super AMOLED Full HD+ de 6,4 pouces + 120 Hz

Un SoC Exynos 1380

Une excellente autonomie

Un suivi logiciel exemplaire

Initialement affiché à 499 euros, le Samsung Galaxy A54 est désormais proposé à 452 euros chez Leclerc.

Samsung UE75BU8005

Il est vrai que les téléviseurs Oled et Qled sont de plus en plus populaires sur le marché, mais pour celles et ceux qui souhaiteraient une grande diagonale, le prix peut vite s’envoler. C’est pourquoi il n’est pas inintéressant de se diriger vers des modèles LCD qui sont de très bonnes qualités. Samsung compte de bonnes références, comme le UE75BU8005, qui propose la 4K et HDR10+ sur une dalle géante de 75 pouces.

Ce qu’il faut retenir du TV Samsung UE75BU8005

Une dalle LCD de 75 pouces

Avec une définition 4K UHD, HDR, HDR10+ et Dolby Digital Plus

Une Smart TV compatible avec le mode ALLM

Disponible à 899 euros, le téléviseur Samsung UE75BU8005 de 75 pouces s’affiche désormais à 699 euros seulement sur le site Auchan.

Apple iPhone 12

Avec près de trois années d’existence, l’iPhone 12 fait désormais partie de l’ancienne génération des smartphones haut de gamme d’Apple. Même comme ça, cet appareil séduit encore par son design, mais également par sa puissance. Il a encore des années devant lui.

L’iPhone 12 recommandable pour …

Sa dalle Oled de 6,1 pouces

Son efficacité et son suivi logiciel

Sa capacité de tenir une journée

À son lancement, l’iPhone 12 d’Apple dans sa version 256 Go était proposée à 1 079 euros, mais à l’occasion des French Days, il est possible de se le procurer à 719 euros sur le site Cdiscount.

Riverside Original 920E

Si certains VAE mettent le paquet sur les performances pour faciliter les longs trajets, d’autres misent davantage sur le confort pour rendre les courts trajets et les balades plus agréables. C’est le cas du Riverside Original 920E de Decathlon, dont le cadre a été étudié pour simplifier l’enjambement du vélo. Ce vélo électrique a aussi l’avantage d’afficher un prix contenu par rapport à d’autres références sur le marché.

Les points essentiels du Riverside Original 920E

Un VAE confortable

Une puissance suffisante pour des balades

Une bonne autonomie

Initialement affiché à 999 euros, le vélo électrique Riverside Original 920E de Decathlon est désormais proposé à 799 euros sur le site officiel de la marque. Enfin, sachez que pour l’achat d’un vélo électrique, des aides de l’État et de votre collectivité territoriale peuvent être mis à votre disposition.

Asus TUF Gaming A17

Asus fait clairement partie des marques de référence sur le marché des PC portables destinés au gaming, bien plus mobiles et pratiques qu’un ensemble PC + tour standard. Avec sa gamme TUF dédiée au jeu, le constructeur taïwanais propose plusieurs machines aux fiches techniques hyper abouties, à l’image du modèle TUF Gaming A17.

Les points forts du laptop Asus TUF Gaming A17

Une dalle Full HD de 17,3 pouces + 144 Hz

Combo RTX 4070 + Ryzen 7 + 16 Go de RAM

Un SSD de 512 Go

Initialement affiché à 1 669 euros, mais également proposé à environ 1 800 euros chez Rue du commerce, le laptop gaming Asus TUF Gaming A17 est désormais vendu à 1 599 euros chez Cdiscount. Sachez aussi que les membres CDAV pourront avoir droit à une réduction supplémentaire de 25 euros grâce au code promo 25D299CD.

