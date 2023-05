Le Xiaomi Redmi Note 12 5G baisse son prix de plus de 100 € juste après les French Days

La gamme abordable Redmi de Xiaomi a accueilli de nouveaux smartphones en mars dernier. Le Redmi Note 12 5G en fait partie, et actuellement, il n'est plus aussi cher qu'à sa sortie, puisqu'on peut le trouver à 195 euros au lieu de 299 euros chez AliExpress.

Elle a été annoncée en octobre 2022 en Chine, mais c’est en mars dernier que la nouvelle gamme Redmi Note 12 a fait son arrivée en France. Les Redmi étant traditionnellement des smartphones d’entrée et de milieu de gamme abordables, les Redmi Note 12 ne font pas exception. Le Redmi Note 12 5G, qui propose une fiche technique efficace et même quelques caractéristiques premium comme une dalle AMOLED à 120 Hz, est celui qui nous intéresse le plus actuellement au vu de son tarif : il est en effet proposé à moins de 200 euros grâce à une promotion bienvenue.

Les points essentiels du Xiaomi Redmi Note 12

Une dalle AMOLED de 6,67 pouces à 120 Hz

Une puissante puce Snapdragon 4 Gen 1 compatible 5G

Une charge rapide jusqu’à 33 W

Initialement affiché à 299 euros, puis réduit à 245 euros, le Xiaomi Redmi Note 12 5G (4+128 Go) est désormais proposé à 195 euros sur AliExpress grâce à un coupon vendeur de 50 euros à cocher avant d’ajouter le produit dans le panier.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Xiaomi Redmi Note 12 5G. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Xiaomi Redmi Note 12 5G au meilleur prix ?

De bonnes finitions pour de l’entrée de gamme

Comme à son habitude avec ses entrées de gamme, Xiaomi a tenu à soigner les finitions de son Redmi Note 12 5G, malgré son prix bas. On aura ici droit à un dos en plastique, qui fait tout de même plus bas de gamme que la version 4G, ainsi qu’à des coins arrondis. On regrettera tout de même les bordures un peu épaisses autour de l’écran, mais à ce prix, ce n’est pas si étonnant.

En parlant de cet écran, justement, le Redmi Note 12 5G remonte largement la pente puisqu’il embarque une dalle lumineuse AMOLED de 6,67 pouces, qui bénéficie en plus d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, soit l’assurance d’une fluidité exemplaire. Une caractéristique que le Redmi Note 12 5G partage avec sa version Pro, ce qui reste tout de même une petite prouesse pour cette gamme de prix. Côté logiciel, le Redmi Note 12 5G intègre la dernière version de l’interface maison, MIUI 14, basée sur Android 12.

Un smartphone efficace pour les tâches classiques

Contrairement à la version 4G, le Redmi Note 12 5G embarque un Snapdragon 4 Gen 1, compatible 5G, et non un Snapdragon 685. La puce du modèle 5G promet de relever le niveau de puissance des smartphones entrée de gamme. Comme nous l’avons remarqué lors de notre prise en main du smartphone, le Redmi Note 12 5G conserve une bonne réactivité pour les tâches classiques, mais souffre de quelques pertes d’images en enchaînant les ouvertures/fermetures d’applications et un peu de retard dans la vitesse de capture photo. Concernant sa partie photo, justement, ce modèle dispose d’un triple capteur photo, avec un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels. Nous n’avons pas encore testé les capacités de ce Redmi en photo, mais on pourra s’attendre à des clichés plutôt corrects sous une bonne luminosité.

Enfin, à propos de son autonomie, le Redmi Note 12 5G est équipé d’une grosse batterie de 5 000 mAh, capable de faire tenir le smartphone durant une journée et demie, voire deux selon la nature de vos usages. Mention spéciale pour la charge rapide jusqu’à 33 W, grâce à laquelle vous devriez pouvoir récupérer environ 50 % de batterie en une trentaine de minutes.

Pour en savoir un peu plus, n’hésitez pas à lire notre prise en main du Xiaomi Redmi Note 12 5G.

Si vous souhaitez avoir un aperçu plus large des gammes de la marque chinoise, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Xiaomi du moment.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.