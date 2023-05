Surpass Pro 2 : cette trottinette électrique est en promo à moins de 200 €

Il est aujourd'hui possible de dénicher des trottinettes électriques au très bon rapport qualité/prix. La Surpass Pro 2 en est un bon exemple, et en ce moment, on peut la trouver à 199 euros au lieu de 249 euros chez Cdiscount.

Le marché des trottinettes électriques est aujourd’hui dominé par des marques comme Ninebot et Xiaomi. Les références de ces deux constructeurs sont évidemment puissantes, et certaines sont particulièrement valorisées dans nos lignes, mais elles ne sont malheureusement pas à la portée de toutes les bourses. Heureusement, d’autres marques proposent des trottinettes électriques bien plus abordables, comme la tricolore Surpass, dont le très efficace modèle Pro 2 est actuellement affiché à moins de 200 euros.

Les points à retenir de la Surpass Pro 2

Une trottinette pliable et légère

Une autonomie de 25 km

Un bon système de freinage

D’abord affichée à 249 euros, la trottinette électrique Surpass Pro 2 Black Edition (avec frein à disque) est désormais vendue à 199 euros chez Cdiscount.

Si vous souhaitez acquérir une trottinette électrique encore moins chère, vous pourrez opter pour le modèle sans frein à disque, actuellement proposé à 179 euros au lieu de 199 euros, toujours chez Cdiscount.

Une trottinette légère et facile à transporter

La trottinette électrique Surpass Pro 2 marque tout d’abord des points grâce à sa conception. Elle est non seulement légère, puisqu’elle ne pèse que 12,5 kg, mais elle est aussi pliable. Ce modèle est donc particulièrement facile à transporter et à ranger une fois le trajet fini. Ce format est d’ailleurs idéal pour prendre les transports en commun, puisqu’elle ne prendra pas beaucoup de place une fois pliée. Et si vous souhaitez rider sous la pluie, sachez que cette trottinette est tout à fait résistante à l’eau.

La Surpass Pro 2 dispose par ailleurs de roues de 8 pouces, increvables d’après la marque, et d’un amortisseur à l’avant pour absorber les petites irrégularités de la route. Le plateau est également recouvert d’un grip antidérapant pour éviter de glisser en cours de chemin.

Une conduite efficace et un freinage astucieux

La principale mission de la Surpass Pro 2 est de vous faire vous déplacer efficacement en ville et sans trop d’efforts. Et c’est réussi, puisqu’avec son moteur de 350 W, vous pourrez atteindre rapidement la vitesse maximale de 25 km/h, qui est, rappelons-le, la limite légale en France pour une utilisation sur route. La trottinette est aussi dotée d’une batterie de 216 Wh, qui promet une autonomie moyenne de 25 km pour une personne de 70 kg, mais cette durée variera évidemment en fonction du mode de conduite utilisé, des côtes rencontrées sur le chemin ou encore du poids de l’utilisateur.

Notons aussi la présence d’un triple système de freinage plutôt astucieux. La trottinette est non seulement munie d’un levier de frein type vélo présent sur son guidon pour actionner à la fois le frein moteur sur la roue avant et le frein à disque sur la roue arrière, mais un frein mécanique au pied est également présent sur la roue arrière. De quoi assurer une meilleure sécurité sur la route. En parlant de sécurité, la trottinette dispose aussi de réflecteurs latéraux, sur l’avant et sur l’arrière, pour que les autres usagers de la route vous repèrent bien la nuit.

