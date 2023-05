Ce puissant PC portable Acer avec écran 4K OLED est 300 € moins cher

Le principal atout de l'Acer Swift Edge SFA16-41 est sans conteste son écran 4K OLED, qui propose naturellement une excellente qualité d'image. Actuellement, ce PC portable a droit à une réduction de 300 euros chez Boulanger, qui le propose ainsi à 899 euros au lieu de 1 199 euros.

Pour travailler efficacement sur un PC portable, tout en profitant de ses séries et autres vidéos dans les meilleures conditions visuelles possibles, mieux vaut miser sur un laptop intégrant une dalle de qualité. L’Acer Swift Edge OLED (SFA16-41) embarque par exemple, comme son nom l’indique bien, un écran OLED, mais aussi 4K, soit l’assurance d’une excellente qualité d’image au quotidien, que cela soit pour du télétravail ou du loisir. Malgré ces caractéristiques premium, l’Acer Swift Edge n’est plus aussi cher qu’initialement puisqu’il bénéficie actuellement d’une promotion considérable de 300 euros.

Les points essentiels de l’Acer Swift Edge OLED

Une dalle 4K OLED de 16 pouces

Un combo Ryzen 5 + 16 Go de RAM + SSD de 512 Go

Une connectique généreuse

Auparavant proposé à 1 199 euros, l’Acer Swift Edge OLED (SFA16-41) est désormais disponible à 899 euros chez Boulanger.

Un laptop léger et doté d’un bel écran

Avec son châssis conçu dans un alliage de magnésium-aluminium, censé être plus léger que l’aluminium standard, l’Acer Swift Edge OLED est un laptop facilement transportable en déplacement, d’autant plus qu’il ne pèse pas plus de 1,2 kg. L’épaisseur du PC portable ne dépasse quant à elle pas les 14 mm. Bref, on a ici une machine idéale pour le travail en mobilité. Et si vous souhaitez y connecter d’autres périphériques, que vous soyez chez vous ou en déplacement, vous pourrez tout à fait le faire grâce à sa connectique plutôt généreuse : 2 ports USB-C, 2 ports USB-A, une prise jack 3,5 mm et une sortie HDMI 2.1.

Mais l’un des principaux atouts de ce modèle Acer reste évidemment son écran de 16 pouces qui adopte une définition 4K, mais qui nous fait aussi bénéficier des noirs profonds et des contrastes infinis de l’OLED. Inutile de préciser que la qualité des images diffusées à l’écran sera tout simplement excellente.

Des performances idéales pour la bureautique

L’Acer Swift Edge OLED sera tout à fait adapté à un usage professionnel plutôt axé sur la bureautique grâce à sa configuration : dans ses entrailles, on retrouvera ainsi une puce AMD Ryzen 5 5600H, cadencée à 3,3 GHz (boost jusqu’à 4,2 GHz), et épaulée par 16 Go de mémoire vive. Une telle configuration permettra de faire tourner sans ralentissement les tâches classiques, comme la navigation web, le lancement de vidéos ou encore l’utilisation d’un traitement de texte. En revanche, l’absence de carte graphique autre que celle intégrée au processeur nous fait dire que ce laptop ne sera pas idéal pour le gaming.

Enfin, l’Acer Swift Edge embarque aussi un SSD de 512 Go qui, en plus de vous faire bénéficier d’une large capacité de stockage, pourra réduire les temps de chargement et accélérer les lancements de votre machine. Notez que le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.2 seront aussi de la partie.

