Le Google Pixel 7 devient moins cher que le nouveau Pixel 7a grâce à cette offre

Entre son look soigné, son interface fluide et ses performances photographiques, le Google Pixel 7 coche bien des cases. Avec la sortie du 7a, il devient plus abordable et tombe à 489 euros au lieu de 649 euros à son lancement.

La firme de Mountain View a fait parler d’elle suite à sa conférence annuelle Google I/O. Elle a d’ailleurs présenté le Pixel 7a, le nouveau smartphone abordable de la marque. Avec sa hausse de prix, il est plus difficile de se diriger vers cette option, surtout maintenant que le Google Pixel 7 se négocie à un meilleur prix grâce à cette offre.

Les points positifs du Google Pixel 7

Un écran bien calibré et lumineux

Excelle sur la partie photo

Une interface fluide, accessible et agréable

Annoncé au prix de 649 euros à sa sortie, le Google Pixel 7 (8 + 128 Go) est dorénavant disponible à 599 euros depuis le récent lancement du Pixel 7a. Mais, en ce moment, il est possible de se le procurer à seulement 489 euros sur AliExpress. Notez que l’offre s’active et se désactive de temps en temps, revenez donc plus tard si ce n’est pas le cas la première fois.

Si, par la suite, l'offre mentionnée dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'œil ci-dessous afin de dénicher d'autres promotions concernant le Google Pixel 7.



au meilleur prix ? Où acheter Le Google Pixel 7 au meilleur prix ?

Un smartphone particulièrement doué en photo

Le Pixel 7 peaufine son look unique, marqué par la barre horizontale contenant les capteurs photo. Celle-ci s’affine par rapport au Pixel 6 et gagne un revêtement alu plus discret. Les finitions sont excellentes, la prise en main agréable, notamment grâce à la réduction de la taille de l’écran (de 6,4 à 6,3 pouces) et du poids du téléphone (197 g). Son écran Oled offre une excellente luminosité et une colorimétrie proche de la perfection. L’absence du 120 Hz ne manquent pas tant que ça avec 90 Hz au compteur.

Sans surprise, le Pixel 7 est l’un des meilleurs photophones actuellement présents sur le marché. Son module est composé de deux capteurs : un de 50 mégapixels avec objectif grand-angle et un de 12 mégapixels avec objectif ultra grand-angle. Les clichés sont réussis, avec des couleurs vibrantes, une netteté au poil et des détails bien présents. Les algorithmes de Google font toujours des merveilles, et les différentes options sont bien pratiques, comme la gomme magique par exemple ou le fameux Super Res Zoom, un zoom numérique x8 plutôt convaincant.

Bien équilibré et agréable à utiliser

La septième génération des Google Pixel s’équipe de la puce Tensor G2. Cette puce assurera sans souci tous les usages du quotidien, mais pêchera un peu sur les performances en gaming. Vous pourrez jouer, mais sans les graphismes poussés à fond sous peine de souffrir de quelques ralentissements. On va surtout l’apprécier pour son interface logicielle. Avec la « Pixel Experience », on a droit à une expérience utilisateur, sous Android 13, particulièrement fluide et très agréable. Google propose également de multiples options pratiques, comme la personnalisation très riche.

Son seul vrai défaut, c’est bel et bien sa charge (très) lente. Une recharge complète prendra ainsi près d’une heure et demie. Heureusement, son autonomie sera satisfaisante : durant de notre test, le smartphone a pu tenir une journée complète avec un usage classique, mais si vous avez une utilisation plus poussée, il faudra songer à se tourner vers un modèle un peu plus costaud.

Pour un avis plus détaillé, découvrez notre test sur le Google Pixel 7.

Si souhaitez découvrir d’autres références sur le même segment tarifaire, nous vous invitons à lire notre guide sur les meilleurs smartphones à moins de 500 euros.

