Google Pixel 7a vs Pixel 7 vs Pixel 6a : quel smartphone Google choisir ?

Le tout nouveau Google Pixel 7a a été présenté mardi 10 mai dans le cadre de la Google I/O 2023. L’occasion de le confronter à deux de ses compères, les Pixel 7 et Pixel 6a, afin de comprendre leurs principales différences techniques mises en perspectives avec leurs prix.

Sans surprise, la Google I/O 2023 a été l’occasion de présenter toute une flopée de nouveaux produits matériels et logiciels, dont le très attendu Pixel 7a. Pour rappel, la gamme « a » du constructeur californien cherche à faire les bons compromis aux bons endroits, en conservant une fiche technique maîtrisée à un prix plus abordable.

Le Google Pixel 7a vient se placer à mi-chemin entre le Pixel 7 et le Pixel 6a. L’occasion parfaite pour comparer ce trinôme principalement positionné sur le milieu de gamme. Mais avant ça, il convient de mettre en exergue leurs prix respectifs. Et a y regarder de plus près, force est de constater que Google s’est peut-être tiré une balle dans le pied.

Comme attendu, le Pixel 7a a subi une hausse de prix – contexte inflationniste oblige – par rapport à son prédécesseur : comptez 509 euros, dans sa configuration 8 Go de RAM et 128 de stockage. À son lancement, le Pixel 7 a été fixé à 649 euros. Sauf qu’aujourd’hui, ce modèle profite à la fois d’une baisse sur le store de Google – 599 euros -, mais aussi de promotions intéressantes sur divers sites marchands : 520 euros sur Darty, par exemple.

Même chanson du côté du Pixel 6a, dont le tarif officiel de 459 euros n’est plus vraiment d’actualité. En effet, une promotion de Google fait drastiquement chuter son prix à 349 euros, soit 110 euros de moins. Boulanger le propose même à 325 euros, en configuration 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Comme vous pouvez le constater, seules quelques dizaines d’euros séparent le Pixel 7a et le Pixel 7 lorsque celui-ci bénéficie d’une promotion – il n’y a aucune raison à ce que cela s’arrête. Ce constat est donc important à garder en tête tout au long de ce comparatif.

Modèle Prix de lancement Prix actuel Prix avec promotions Pixel 7a 509 € 509 € 509 € Pixel 7 649 € 599 € Environ 520 € Pixel 6a 459 € 349 € Environ 330 €

Fiches techniques

Un design conservateur

Depuis le Pixel 6, Google semble avoir trouvé sa formule esthétique, son ADN visuel, sa philosophie stylistique. Bref, vous avez compris l’idée. Ici, nous retrouvons donc le même look des précédentes générations, symbolisé par cette fameuse barre photo horizontale au dos du téléphone. Le Pixel 7a ne chamboule rien.

Pour comprendre les petites différences qui se cachent entre les trois modèles, tâchons de consulter les petites lignes des fiches techniques.

Par rapport au Pixel 7, le Pixel 7a est légèrement plus léger (193 grammes vs 197 grammes), légèrement moins haut (15,2 cm vs 15,56 cm)… mais légèrement plus épais (9 mm vs 8,7 mm). En outre, son dos en plastique le rend clairement moins premium que la façade arrière en verre du Pixel 7. C’est la grosse différence.

Source : Frandroid – Chloé Pertuis Le bloc photo du Pixel 7 // Source : Frandroid – Chloé Pertuis Le Google Pixel 6a, pour illustration // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

La certification IP67 du Pixel 7a – étanche contre la poussière et l’immersion sous l’eau – est située juste en deçà de l’IP68 de son grand frère, capable d’être immergé sous l’eau sur une durée prolongée. Enfin, le Pixel 7 profite d’une protection Gorilla Glass Victus, l’une des meilleures de Corning. Un verre Gorilla Glass est aussi de mise sur le 7a, mais Google ne précise pas lequel.

En face, le Pixel 6a se montre bien plus léger en main (178 grammes), moins épais d’un cheveu (8,9 mm) et grosso modo de la même hauteur (15,22 cm). On retrouve aussi un dos en plastique, une certification IP67 ainsi qu’une protection Gorilla Glass 3. En somme, la prise en main du Pixel 7a devrait peu ou prou être la même.

Du côté des coloris, le Pixel 7a semble un peu poil plus généreux avec une couleur supplémentaire exclusivement disponible depuis le Google Store.

Pixel 7a : Charbon, Océan, Neige chez tous les marchands en ligne, Corail en exclusivité sur le Google Store ;

Pixel 7 : Vert citron, Noir et Blanc ;

Pixel 6a : Galet, Charbon et « Sauge.

Modèle Poids Dimensions Certification Protection Pixel 7a 193g 72,9 cm x 152,4 cm x 9,0 mm IP67 Gorilla Glass (inconnu) Pixel 7 197g 7,32 cm x 15,56 cm x 8,7 mm IP68 Gorilla Glass Victus Pixel 6a 178g 7,18 cm x 15,22 cm x 8,9 mm IP67 Gorilla Glass 3

Un écran mieux rafraichi, enfin

Le Pixel 7a profite d’une amélioration toujours bienvenue au niveau de son écran : un taux de rafraîchissement de 90 Hz – non adaptatif –, lorsque son le Pixel 6a se cantonnait à du 60 Hz. C’était d’ailleurs l’un des petits défauts que nous lui attribuons. Ici, le Pixel 7a se met donc au niveau du Pixel 7, lui aussi limité à 90 Hz.

Concernant la diagonale d’écran, le Pixel 7a profite d’une dalle de 6,1 pouces, soit la même chose que le Pixel 6a, mais un brin inférieur aux 6,3 pouces du Pixel 7. En somme, la différence n’est pas immense. La technologie Oled et une définition Full HD sont de mise sur les trois écrans.

Google mentionne simplement que la luminosité de Pixel 7a profite d’un gain de 25 % comparé à son petit frère. Pour le reste, nos mesures réalisés montre un écran somme toute assez proche du Pixel 7 : bien calibré, lumineux, mais un peu faiblard en couleurs, sans que cela soit particulièrement choquant.

Modèle Ecran Affichage Définition Rafraîchissement Pixel 7a 6,1 pouces Oled FHD 90 Hz Pixel 7 6,3 pouces Oled FHD 90 Hz Pixel 6a 6,1 pouces Oled FHD 60 Hz

Logiciel : tout pareil, ou presque

C’est probablement le domaine où les différences sont les plus minimes entre chaque appareil. Puisque le trio profite, sans exception, d’Android 13 et de la Pixel Experience à l’heure d’écrire ces lignes. Cette dernière est considérée comme l’une des plus fluides du marché.

Un point notable est cependant à mettre en exergue : le Pixel 7a est livré avec Android 13 de série, pour trois années de mise à jour majeure d’Android – jusqu’à Android 16 inclus. Le Pixel 6a, lui, a déjà un peu de vécu. À sa sortie, il s’appuyait sur Android 12. Sa longévité logicielle l’amènera donc à profiter d’Android 15, grand maximum.

Le Pixel 7a profitera donc d’une année supplémentaire de nouveautés logicielles, ce qui est toujours bon à prendre. De son côté, le Pixel 7 embarquait Android 13 à son lancement. Le Pixel 7a marchera donc dans ses pas jusqu’à Android 16.

Modèle Version Android actuelle Mise à jour Pixel 7a Android 13 Jusqu'à Android 16 inclus Pixel 7 Android 13 Jusqu'à Android 16 inclus Pixel 6a Android 13 Jusqu'à Android 15 inclus

Photo : tout se cache dans les détails

Le Pixel 7a cherche à se démarquer du Pixel 6a avec un tout nouveau capteur principal de 64 mégapixels, contre un 12,2 mégapixels sur l’ancienne génération. Mais il faudra surtout compter sur le savoir-faire algorithmique du constructeur pour vos clichés du quotidien. Google tient une réputation exemplaire en la matière. Ce plus grand capteur va surtout permettre de favoriser un bon zoom numérique, ce que le Pixel 6a ne peut pas proposer.

Son ultra grand-angle de 13 mégapixels profite d’un mini bond par rapport aux 12 mégapixels du Pixel 6a. Même chanson pour le capteur selfie de 13 mégapixels, qui gagne quelques mégapixels par rapport au capteur frontal de 8 mégapixels de son petit frère.

De son côté, le Pixel 7 s’appuie sur un capteur principal de 50 mégapixels, associé à un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un capteur selfie de 10,8 mégapixels. Il sera dans tous les cas intéressant de comparer leurs performances photographiques pour constater, ou non, des écarts de performance.

Il faut surtout fouiner en profondeur pour déceler les autres petites différences du jour. Par exemple, le Pixel 7a a droit à Face Unlock, tout comme le Pixel 7 mais absent du Pixel 6a. La fonction SuperRes Zoom jusqu’à x8 est aussi de mise, ainsi que la vidéo 4K à 60 FPS sur les capteurs arrière, et 4K à 30 FPS avec le capteur selfie.

Le Pixel 6a n’allait pas aussi loin, puisque son capteur avant se limitait à du 1080p en 30 FPS. Google fait donc des efforts en matière de qualité vidéo. Le Pixel 7 ne s’embête pas et opte pour de la 4K à 60 FPS sur tous ces capteurs.

Modèle Capteurs photo Face Unlock Vidéo Pixel 7a 64 mpx + 13 mpx + 13 mpx Oui 4K 60 FPS (arrière) et 30 FPS (avant) Pixel 7 50 mpx + 12 mpx + 10,8 mpx Oui 4K 60 FPS partout Pixel 6a 12,2 mpx + 12 mpx + 8 mpx Non 4K 60 FPS (arrière) et 1080p 30 FPS (avant)

Performances : Tensor G2 au menu

Difficile de juger les performances du Pixel 7a sans l’avoir poussé dans ses retranchements et sur le banc des benchmarks. Ce que l’on sait, c’est qu’il accueille une puce Tensor G2 associée à 8 Go de RAM, soit le même processeur que le Pixel 7.

De son côté, le Pixel 6a accusera un petit retard dans ce domaine, lui qui se limite au SoC Tensor premier du nom et « seulement » 6 Go de RAM dans sa configuration minimale.

Modèle Processeur RAM minimale Pixel 7a Tensor G2 8 Go Pixel 7 Tensor G2 8 Go Pixel 7a Tensor G1 6 Go

Batterie, tout swing

Sur le plan de la batterie et de l’autonomie, ça swing. Aucun des trois téléphones n’a la même capacité énergétique : 4385 mAh, 4355 mAh et 4410 mAh, attribués aux Pixel 7a, Pixel 7 et Pixel 6a, respectivement. Dans les faits, cela ne devrait pas bousculer l’autonomie d’un côté comme de l’autre.

Même constat sur le plan de la recharge : le Pixel 7a est accompagné d’un bloc de 18 W et d’une charge sans fil de 7,5 W, le Pixel 7 mise sur une puissance maximale de 20 W et une charge sans fil de 12 W (avec chargeurs EPP certifiés Q, vendus séparément), lorsque le Pixel 6a se limite lui aussi à du 18 W… sans aucune charge sans fil.

Dans tous les cas, ces puissances de charge restent faibles par rapport à la concurrence. Elles constituent bien généralement des points faibles pour chaque téléphone. À noter qu’aucun chargeur n’est fourni pour chacun des modèles.

Modèle Batterie Puissance de charge Charge sans fil Chargeur inclus Pixel 7a 4385 mAh 18 W 7,5 W Non Pixel 7 4355 mAh 20 W 12 W Non Pixel 6a 4410 mAh 18 W Non Non

Connectivité et réseau : avantage Pixel 7a

Sur le plan du réseau et de la connectivité, le trio partage peu ou prou les mêmes caractéristiques, à deux différences près : le Pixel 7a est compatible avec du Bluetooth 5.3 et les bandes de fréquences mmWave pour la 5G. Les Pixel 7 et 6a restent bloqués à du Bluetooth 5.2 et de la 5G sub-6.

Pour le reste, ils possèdent tous du Wi-Fi 6E et une puce Titan M2 pour la sécurité.

Modèle 5G Bluetooth Wi-Fi Pixel 7a mmWave 5.3 Wi-Fi 6E Pixel 7 sub-6 5.2 Wi-Fi 6E Pixel 6a sub-6 5.2 Wi-Fi 6E

Conclusion : Pixel 7a vs Pixel 7

Entre le Google Pixel 7a et Pixel 7, les différences ne sont pas immenses. Mais le vrai problème créé par Google se situe au niveau de leur positionnement tarifaire : si le premier est officiellement lancé à 509 euros, le second se trouve aujourd’hui pour quelques dizaines d’euros de plus grâce à des promotions intéressantes.

Finalement, peu d’écart les sépare. Vous pourriez donc facilement être tenté de jeter votre dévolu sur le Pixel 7, qui jouit d’une meilleure protection contre l’eau (IP68 vs IP67 pour le Pixel 7a), d’un dos en verre, d’un verre protecteur plus abouti (Gorilla Glass Victus) ou encore d’un plus grand écran (6,3 pouces vs 6,1 pouces pour le Pixel 7a, mais OLED et 90 Hz pour chacun).

Qu’à cela ne tienne, le Pixel 7a a aussi des atouts à faire valoir : sa prise en main devrait être particulièrement agréable compte tenu de son format, lorsque sa configuration photo est théoriquement plus musclée grâce à des capteurs embarquant plus de mégapixels – le Pixel 7 reste devant sur la qualité vidéo du capteur selfie. Les deux modèles ont Face Unlock.

Sur le terrain de la connectivité, le Pixel 7a jouit aussi des dernières nouveautés, avec du Bluetooth 5,3 (vs du Bluetooth 5.2 sur le Pixel 7) et une compatibilité avec les bandes de fréquences mmWave, qui ne sont pas encore déployées – elles devraient arriver d’ici quelques années.

La batterie du dernier-né de Google est certes un poil plus généreuse (4385 mAh vs 4355 mAh), mais sa charge filaire de 18 W reste très légèrement inférieure aux 20 W du Pixel 7. Tout comme sa charge sans fil de 7,5 W, moins véloce que les 12 W du Pixel 7.

Le match des performances brutes devrait être particulièrement serré compte tenu de leur processeur identique, le Tensor G2, associé à chaque fois à 8 Go de RAM dans leur configuration minimale. Un constat que l’on peut aussi appliquer à l’expérience logicielle : Android 13, avec une longévité jusqu’à Android 16 inclus.

Conclusion : Pixel 7a vs Pixel 6a

Les différences entre le Pixel 7a et le Pixel 6a sont clairement plus marquées, que ce soit au niveau de la fiche technique que du prix. Le tout nouveau téléphone de Google monte d’un cran avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, contre du 60 Hz en face, de meilleurs capteurs photo et une qualité vidéo plus aboutie avec le capteur selfie.

Sorti plus tôt, le Pixel 6a est logiquement désavantagé sur le plan logiciel : il n’aura droit qu’à Android 15 maximum, contre Android 16 pour son grand frère. C’est un point important. Les performances du Tensor G2 sont forcément meilleures que le Tensor G1, qui ne déméritait pas mais montrait tout de même quelques limites.

Si leur capacité énergétique diffère de peu (4385 mAh vs 4410 mAh en faveur du Pixel 6a), leur puissance de charge est la même : 18 W. Sauf que le Pixel 7a parvient à briller grâce à une charge sans fil de 7,5 W, chose que son petit cousin n’a pas. Pour les adaptes de recharge sans fil, cela peut être un élément important.



Si toutes ces petites concessions ne vous gênent pas, alors vous pourriez facilement être tentés par le Pixel 6a, qui reste au catalogue avec un prix corrigé : 349 euros au lieu de 459 euros au moment de sa sortie, ce qui constitue une belle différence de 150 euros tout de même. À cette gamme, c’est une somme non négligeable.



