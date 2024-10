Le tout récent Pixel 9 de Google est déjà moins cher grâce au Prime Day d’Amazon

Modèle de base de la dernière fournée de smartphones haut de gamme de Google, le Pixel 9 voit son prix chuter durant le Prime Day, deux mois à peine après sa sortie. Proposé au prix de départ de 999 euros, le Pixel 9 de Google(256 Go) est momentanément affiché à 899 euros sur Amazon.

C’est avec un peu d’avance que Google a levé le voile sur ses nouveaux téléphones. Le géant américain n’a, semble-t-il, pas su attendre l’automne et a préféré le dévoiler lors d’un événement cet été. La course aux fonctionnalités d’IA – dont est bourrée la série des Pixel 9 – en cause ? Sans doute. Fonctionnalités dont profite le Pixel 9, le modèle de base de cette nouvelle fournée qui nous intéresse tout particulièrement aujourd’hui et pas seulement pour sa jolie fiche technique, mais aussi pour son prix baissé de 100 euros sur Amazon à l’occasion du Prime Day.

Les points forts du Pixel 9 de Google

Une partie photo qui n’a plus rien à prouver

Un design revu et corrigé beaucoup plus premium

Un écran 120 Hz lumineux et bien calibré

7 ans de mises à jour

L’excellence en photo

S’il s’est quelque peu précipité pour dévoiler ses nouveaux smartphones, Google a proposé plusieurs nouveautés et améliorations notables sur sa série Pixel 9, notamment en matière de photographie. Il faut dire que s’il y a bien un aspect que le géant américain maitrise, c’est la partie photo. Et le Pixel 9 ne fait pas exception, même s’il embarque le même capteur principal que son prédécesseur, le Pixel 8, ce qui pourrait en décevoir certains. Pourtant, avec son capteur de 50 mégapixels grand-angle (f/1,68) et son ultra grand-angle (f/1,7) musclé pour l’occasion (passant de 12 à 48 Mpx), le modèle de base de la dernière fournée de smartphones de Google parvient à immortaliser des moments d’une très grande qualité.

Bien qu’un peu daté, le capteur principal fait encore aujourd’hui parfaitement le job. Il est difficile de le prendre en défaut. Pour ce qui est de l’ultra grand-angle, le Pixel 9 a le mérite de garder une belle cohérence colorimétrique vis-à-vis de la caméra principale. Il ne tombe, en outre, pas dans le piège de la distorsion à outrance, bien qu’on perde significativement en précision.

Mais, à la partie hardware s’ajoute tout le savoir-faire des algorithmes de Google. Une fois la photo capturée, le logiciel photo du géant américain prend la relève pour proposer des rendus toujours plus beaux – quitte à avoir la main parfois un peu lourde. En résumé, le Pixel 9 se présente, comme on pouvait s’y attendre, comme un très bon smartphone photo avec une belle dynamique dans les scènes et des couleurs équilibrées dans l’ensemble.

Beaucoup d’aspects perfectibles

Mais le Pixel 9 marque surtout une évolution notable en termes de design. Google a peaufiné sa copie et proposé un smartphone aux allures beaucoup plus premium. Son écran, dont la luminosité est largement suffisante et une calibration des couleurs tout à fait correcte, vient renforcer cette impression. Dommage qu’on ne retrouve pas cet aspect haut de gamme à tous les niveaux du téléphone.

Doté du dernier processeur maison de Google, le Tensor G4, le Pixel 9 est quelque peu à la traine par rapport à la concurrence, surtout au vu de son prix de lancement. Rassurez-vous tout de même, le téléphone assure largement dans les tâches du quotidien, mais peine en jeu et surchauffe souvent quand on lui en demande beaucoup.

Pour ce qui est de l’autonomie, véritable talon d’Achille des smartphones Google, le Pixel 9 ne fait malheureusement pas exception. Elle est en effet un peu limite, de sorte que les plus accros aux smartphones devront limiter leur utilisation pour garder leur téléphone en vie toute la journée. À cela s’ajoute bien malheureusement une charge qui reste encore aujourd’hui trop lente, surtout à une époque où d’autres constructeurs – principalement chinois – ne cessent de réduire le temps de charge de leur téléphone.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Google Pixel 9.

