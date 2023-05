À moins de 300 €, ce laptop propulsé par AMD Ryzen est le super deal du jour

L’Asus D515 est un PC portable suffisant pour un usage bureautique. Il se montrera efficace pour réaliser les tâches les plus simples, et ne vous coûtera que 299 euros au lieu de 399 euros.

Avec l’Asus D515, vous n’aurez pas une machine puissante capable de lancer des logicielles ou applications lourdes. Ce laptop est plutôt dédié pour un usage bureautique et sa puce Ryzen 3 fera très bien l’affaire pour réaliser cette tâche. Il a l’avantage d’être compact pour plaire également aux utilisateurs nomades, mais plaira surtout pour son prix inférieur à 300 euros grâce à cette offre.

Que propose l’Asus D515 ?

Une conception soignée, avec un écran de 15,6 pouces FHD

Un Ryzen 3-3250U, 4 Go de RAM et 512 Go de SSD

Une bonne connectique

Au lieu d’un prix barré à 399,99 euros, le PC portable Asus D515 s’affiche désormais à 299,99 euros sur le site du constructeur.

Un look soigné et un écran de bonne facture

L’Asus D515 n’est pas un modèle récent, et se situe sur le segment entrée de gamme. Il opte pour un look simple et minimaliste avec un châssis robuste. Pour celles et ceux qui se déplacent souvent, vous apprécierez la présence d’un sac à dos avec son poids de 1,8 kilo et ses 23 mm d’épaisseur. Au niveau de la connectique, on retrouve un port HDMI, un port USB-C, un port USB 3.2 Gen 1, deux ports USB-A, une carte MicroSD et une prise casque.

Concernant son écran, on a droit à une diagonale de tout même 15,6 pouces. Sa dalle IPS en définition Full HD délivre une luminosité de bonne facture. Elle sera agréable à utiliser au quotidien, que cela soit pour de la bureautique ou pour regarder des films et des séries.

Une configuration simple, mais idéale pour de la bureautique

À l’intérieur, le laptop d’Asus est animé par une puce AMD Ryzen 3 (3250U) cadencé à 2,6 GHz et jusqu’à 3,5 GHz en mode Boost, associée à 4 Go de RAM. On est loin de la configuration la plus puissante proposée par la marque, mais ce modèle suffit pour les usages du quotidien, allant de la bureautique, à la navigation web ou regarder vos contenus vidéos.

Ce PC portable se rattrape côté stockage et intègre un SSD au format M.2 NVMe de 512 Go. Une belle capacité de stockage, pour accueillir vos fichiers (documents, photos…) tout en profitant de temps de chargement réduits et de lancements rapides de la machine. Pour finir, sur l’autonomie, l’ultrabook d’Asus intègre une batterie de 37 Wh qui lui confère jusqu’à 8 heures d’utilisation. Cette durée peut varier en fonction de votre utilisation, et il ne faudra pas compter sur la charge rapide, qui n’est pas de la partie ici.

