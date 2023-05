OnePlus Pad : la première tablette de la marque est déjà à prix réduit grâce à ce code promo

La OnePlus Pad est la toute première tablette tactile conçue par OnePlus et la presse spécialisée est unanime : le constructeur chinois signe ici une excellente machine tant au niveau de ses performances que de la qualité de son écran et, surtout, de son rapport qualité-prix. Cette tablette tactile est à peine sortie qu'elle profite déjà d'une promotion chez AliExpress, faisant passer son prix de 499 euros à 419 euros.

Le marché des tablettes tactiles a l’air de mieux se porter si un constructeur comme OnePlus n’hésite pas à se jeter dans le grand bain. Avec la OnePlus Pad, le fabricant chinois signe ici ce que certains considèrent déjà comme étant la meilleure tablette Android du marché et la preuve que les iPad peuvent encore être concurrencés sur ce terrain. Et, à peine est-elle sortie que cette tablette tactile affiche déjà une promotion de 80 euros.

La OnePlus Pad (2023) en quelques points

Un très bel écran rafraîchi à 144 Hz

Des performances de haute volée

Une autonomie confortable

Au lieu de 499 euros habituellement, la OnePlus Pad (2023) est maintenant disponible en promotion à 419 euros chez AliExpress grâce à un coupon vendeur de 50 euros à récupérer et au code promo FRMAY30 à saisir avant de procéder au paiement.

Un écran de toute beauté et ultra-fluide

La OnePlus Pad est peut-être le point de départ de la résurrection des tablettes Android sur un marché dominé par les iPad d’Apple. Nous avons ici une tablette de 11,6 pouces aux finitions impeccables et au design classique si on ne prend pas en compte la robe vert foncé, la plupart des tablettes arborant une couleur sobre. Plusieurs accessoires sont proposés en option comme un clavier magnétique dont vous pourrez vous passer et un stylo très réactif. La OnePlus Pad pèse 552 grammes, on a vu plus léger, mais la prise en main est agréable.

L’écran est une dalle IPS-LCD en définition 2 800 x 2 000 pixels avec des bordures fines et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. L’affichage est ultra-fluide, surtout pour une tablette tactile, et cela rend la navigation, le streaming et le gaming agréables. Ce taux de rafraîchissement est d’ailleurs adaptatif et peut descendre jusqu’à 30 Hz pour épargner la batterie. Ça manque cependant de luminosité pour rendre la tablette lisible en plein soleil mais de manière générale, on a une dalle de bonne qualité.

Des performances de premier plan

La OnePlus Pad tourne avec un processeur MediaTek Dimensity 9000 assisté de 8 Go de RAM LPDDR5. Cette puce est l’une des meilleures de MediaTek est cela se ressent sur les performances tout bonnement excellentes, autant dans le multitâche que dans le gaming. Jouer à Genshin Impact ou à Fortnite avec une qualité graphique et une fluidité excellentes est possible, d’autant plus que la tablette ne chauffe pas trop. La OnePlus Pad est proche d’un iPad à ce niveau-là.

Un point que l’on peut reprocher à cette OnePlus Pad est son espace de stockage limité à 128 Go qui ne peut être étendu grâce à une carte microSD. De même que l’impossibilité d’utiliser les données mobiles, il faudra se contenter du Wi-Fi 6. Enfin, la OnePlus Pad embarque une batterie de 9 510 mAh capable de tenir une journée en usage intensif et deux trois jour en usage modéré. Avec la recharge rapide 80 W, elle refait le plein en un peu plus d’une heure selon le constructeur chinois.

Pour en savoir encore plus, lisez notre prise en main de la OnePlus Pad.

Afin de comparer la OnePlus Pad avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures tablettes tactiles du moment.

