1400 € de remise pour ce TV LG 8K de 65 pouces

Les TV 8K se font doucement une place sur le marché avec quelques constructeurs s'étant lancés sur ce segment, comme le Sud-Coréen LG. Le problème est que ces dalles sont le plus souvent chères et que l'on ne remarque une différence avec la 4K qu'à partir d'une grande diagonale. En ce moment, un TV 8K de 65 pouces de LG est en promotion chez Amazon et voit son prix chuter de 2499 euros à 1099 euros, c'est toujours onéreux, mais difficile de trouver plus abordable pour la définition ultime.

Les TV 8K n’ont pas encore inondé le marché, mais avec cette définition, vous profiterez de la qualité d’image ultime. Ces TV 8K sont chers, mais ça reste un bon investissement sur l’avenir, car le marché a encore de beaux jours devant lui malgré les restrictions de l’Union européenne. C’est donc maintenant qu’il faut en profiter avec cette promotion sur le LG 65NANO966 qui bénéficie d’une réduction de 1400 euros chez Amazon.

Le LG 65NANO966 en bref

Une dalle de 65 pouces en définition 8K

La prise en charge du HDR10 et du Dolby Atmos

Les fonctions d’une Smart TV avec WebOS

Au lieu de 2499 euros habituellement, le LG 65NANO966 est maintenant disponible en promotion à 1099 euros chez Amazon.

Une qualité d’image exceptionnelle

Ce LG 65NANO966 arbore une dalle de 65 pouces (diagonale de 164 pouces) dotée d’une définition en 8K (7680 x 4320 pixels), soit la définition ultime. Vous n’aurez cependant qu’un rétroéclairage LED. Pas de QLED ni d’OLED donc, mais la technologie NanoCell qui se rapproche du QLED par un filtre venant rendre les couleurs plus vives. De plus, le processeur Alpha 9 Gen4 AI 8K permet d’upscaler tous les flux 4K vers la 8K.

Ce TV profite de plusieurs traitements audio et vidéo comme le HDR10 qui étend la plage de luminosité et donne ainsi un rendu d’image plus dynamique et fait mieux ressortir les contrastes. Pour ce qui est de la partie audio, le LG 65NANO966 prend en charge le Dolby Atmos qui fait rebondir le son des haut-parleurs sur le plafond et vous immerge dans votre film comme si vous étiez au cinéma. Combinez ce téléviseur avec une barre de son, et votre expérience télévisuelle n’en sera que plus incroyable.

WebOS est toujours de la partie

Comme pour tous les derniers téléviseurs de LG, celui-ci embarque le système d’exploitation WebOS dont il s’agit ici de la version 6.0. La navigation est fluide et intuitive afin que vous puissiez facilement trouver le contenu qui vous intéresse sur Netflix, Amazon Prime Video ou encore Disney+. Au cas où la navigation avec la télécommande vous pose problème, vous pouvez également le faire à la voix puisque ce téléviseur est compatible avec les assistants vocaux Google Assistant et Alexa.

En revanche, la partie gaming laisse à désirer, d’une part parce qu’elle est dotée de seulement deux ports HDMI 2.1 et, d’autre part, à cause de son taux de rafraîchissement limité à 50 Hz. Vous aurez, certes, une très belle qualité d’images en jouant, mais l’ultra-fluidité ne sera pas au rendez-vous. Si vous attendez avec impatience la sortie de la PS5 Pro ou de la nouvelle Xbox Series X qui pourraient être compatibles avec la 8K, ce ne sera pas avec ce TV que vous devriez y jouer.

