Fitbit Versa 3 : cette smartwatch qui prend soin de votre santé est bradée à -44 %

Successeure de la Versa 2, la Fitbit Versa 3 est une montre connectée qui propose un suivi efficace des activités sportives et de la santé, en plus d'offrir une excellente endurance. Actuellement, il est possible de l'acquérir pour 129 euros au lieu de 229 euros chez Amazon.

Après avoir lancé sa très bonne Versa 2, notée 8/10 il y a quatre ans dans nos lignes, Fitbit a annoncé en 2020 sa successeure, la Versa 3. Très bon tracker d’activités qui offre également un suivi efficace de la santé, cette montre connectée a aussi apporté avec elle son lot d’améliorations, comme l’intégration d’un GPS. Ce modèle est toujours recommandable. Par conséquent, s’il vous intéresse, sachez qu’il bénéficie en ce moment d’une promotion de 100 euros.

Les points forts de la Fitbit Versa 3

Un bon suivi de l’activité et de la santé

Un GPS intégré

Une recharge très rapide

Initialement affichée à 229 euros, la montre connectée Fitbit Versa 3 est désormais proposée à 129 euros chez Amazon. Notez qu’en achetant ce modèle, un abonnement de six mois à Fitbit Premium est inclus.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Fitbit Versa 3. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Fitbit Versa 3 au meilleur prix ?

Une montre élégante qui conserve les avantages de la Versa 2

Mettre les Fitbit Versa 2 et 3 côte à côte permettrait de voir à quel point ces deux montres connectées se ressemblent. On retrouve ainsi, sur la Versa 3 qui nous intéresse aujourd’hui, ce format carré caractéristique, mais avec quelques arrondis plus marqués, mais toujours sans bordures. Pour autant, quelques petits changements ont été opérés, comme l’augmentation de la taille de l’écran : la dalle AMOLED mesure ici 1,58 pouce, contre 1,34 pour l’ancien modèle. On a aussi droit à une meilleure définition d’image (336 x 336 pixels contre 300 x 300 pixels).

Autrement, certaines fonctionnalités déjà présentes dans la Versa 2 ont fait leur retour avec la Versa 3, comme sa résistance à l’eau jusqu’à 50 mètres, son tracker d’activités, le suivi du sommeil, les sessions de respiration guidée, la réception des notifications, le suivi du cycle menstruel, le nombre de calories brûlées dans la journée ou encore le suivi cardiaque constant.

Des améliorations bienvenues

Fitbit a évidemment apporté quelques améliorations pour rendre sa Versa 3 vraiment intéressante. L’une des principales étant l’intégration d’un GPS, ce qui permet de faire sa séance de running sans avoir besoin d’emporter son smartphone avec soi. En plus, cet ajout permet d’obtenir un suivi bien plus précis de sa position, comparé à ce que proposait la Versa 2. Par ailleurs, la Versa 3 est également capable de mesurer le taux d’oxygène dans votre sang (ou SpO2) automatiquement pendant la nuit. Autre ajout bien pratique : l’intégration de Google Assistant (Fitbit ayant été racheté par Alphabet), mais aussi de microphones et de haut-parleurs pour recevoir toutes vos requêtes vocales. Notez qu’Alexa est aussi de la partie.

Enfin, là où la Fitbit Versa 3 marque beaucoup de points, c’est au niveau de sa recharge ultra efficace. C’est simple : en 12 minutes de charge seulement, la montre est capable de récupérer 24 heures d’autonomie. Au total, vous aurez droit à six jours d’autonomie avec une charge complète, selon la marque.

Si vous souhaitez découvrir les autres références que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures montres connectées pour le sport du moment.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.