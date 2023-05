Apple TV 4K (2022) : la version 128 Go a droit à une belle petite remise

Pour la troisième fois, la firme de Cupertino a remanié son boîtier multimédia pour nous offrir une version qui frise la perfection. Puce A15 Bionic, HDR10+ et rendu audio époustouflant sont notamment au programme. Avec la dernière Apple TV 4K, vous pourrez profiter de vos programmes favoris d'une toute autre manière. D'autant plus que le modèle de 128 Go voit son prix descendre de 189 euros à 169 euros sur Rakuten et se retrouve ainsi avec le même prix que le modèle de 64 Go.

Leur succès n’a été que tardif en France à cause des Smart TV qui se multiplient et des opérateurs qui proposent des forfaits triple play à des tarifs compétitifs, mais certains boîtiers multimédias comme la dernière Apple TV 4K sont capables de vous offrir des performances premium pour profiter au mieux de vos contenus sur votre TV. Et en ce moment, l’Apple TV 4K de 128 Go profite d’une ristourne de 20 euros grâce au code promo RAKUTEN20, ce qui n’arrive quasiment jamais pour ce produit.

L’Apple TV 4K (2022) en bref

Une qualité d’image et de son exceptionnelle ;

Un assistant vocal vif comme l’éclair ;

L’interface tvOS toujours aussi fluide et épurée.

Au lieu de 189 euros habituellement, l’Apple TV 4K (128 Go) est maintenant disponible en promotion à 169 euros chez Rakuten (via le vendeur boulanger) grâce au code promo RAKUTEN20.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant l’Apple TV 4K (2022). Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter L' Apple TV 4K (2022) au meilleur prix ?

Un rendu vidéo et audio dopé par l’A15 Bionic

Ne vous fiez pas à son format qui tient dans la paume de la main, l’Apple TV 4K a de la puissance à revendre. Ce boîtier multimédia tourne avec une puce A15 Bionic, cette même puce qui équipe les iPhone 14, ce qui vous donne un aperçu de sa puissance. Une fois branchée à votre TV, l’Apple TV 4K s’occupe du calibrage de la définition et de la colorimétrie tout seul et le résultat est sans appel : la qualité de l’image est excellente, et ce, peu importe le mode de sortie. Il n’y a rien à dire sur le traitement des couleurs et le respect de la plage dynamique.

C’est sans compter le support de plusieurs technologies de traitement d’images, telles que Dolby Vision, HLG, HDR10 et HDR10+. Pour en profiter, il faut bien sûr posséder un TV compatible avec ces formats et regarder un contenu sur une plateforme de SVOD qui soit lui aussi compatible. Pour la partie audio, l’Apple TV 4K est compatible avec tous les flux audio distribués par les services de SVOD et de musique, seuls les DTS:X et le Dolby TrueHD manquent à l’appel. Le rendu sonore est aussi excellent que l’est l’image, que ce soit en sortie PCM ou en Bluetooth.

tvOS toujours au top !

tvOS est toujours aussi agréable à utiliser grâce à son interface en 4K, fluide et réactive. Si vous possédez un iPhone ou un iPad, vous pouvez l’approcher de l’Apple TV 4K pour que votre Apple ID y soit transféré. D’ailleurs, vous pouvez même les utiliser comme télécommande pour saisir du texte ou un mot de passe. Siri est également de la partie et rend la navigation encore plus pratique, la reconnaissance vocale est efficace et elle réagit au quart de tour à chacun de vos ordres.

Pour ce qui est de la connectivité, sachez tout d’abord que cette version en promotion est dotée d’un port RJ45 pour brancher un câble Ethernet, ce qui est bon à savoir. L’Apple TV 4K prend en charge la norme Wi-Fi 6 avec MIMO 2 x 2 pour une connexion à haut débit et stable. Quant à la sortie HDMI 2.1, elle est capable d’envoyer les flux vidéo en 4K 60 images/s avec une colorimétrie étendue, mais étant donné que l’Apple TV 4K est fourni sans câble HDMI, il faudra veiller à ce que celui que vous utiliserez soit au moins certifié 18 Gbps.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur l’Apple TV 4K (2022).

Pour aller plus loin

Afin de comparer l’Apple TV 4K avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs boîtiers multimédias du moment.

La newsletter Watt Else est LE rendez-vous immanquable de Numerama dédié à la mobilité du futur. Inscrivez-vous par ici !