Ce TV Samsung 4K QLED 65″ (HDMI 2.1, 100 Hz) ne coûte que 849 euros

Le TV QLED Samsung QE65Q70A cumule les compatibilités et les caractéristiques premium que l'on est en droit d'attendre d'un très bon téléviseur. Et ce, pour seulement 849 euros au lieu de 1 500 euros chez Cdiscount.

Parmi la quantité considérable de TV QLED que propose Samsung, l’un des leaders du secteur, certains modèles ont le net avantage de proposer un grand nombre de compatibilités, que cela soit au niveau de la qualité d’image, du son ou encore des capacités en gaming. C’est notamment le cas du modèle QE65Q70A. Malgré sa fiche technique puissante, ce dernier affiche d’ailleurs un prix plutôt rare grâce à une réduction de 700 euros.

Les points essentiels du TV Samsung QE65Q70A

Une dalle QLED 4K de 65 pouces + 100 Hz

Compatible HDR et HDR10+

Des ports HDMI 2.1

Initialement affiché aux alentours de 1 500 euros, le TV Samsung QE65Q70A est en ce moment proposé à 849 euros chez Cdiscount.

Un (très) grand écran de qualité

Samsung met un point d’honneur à soigner les finitions de ses téléviseurs. Le modèle QLED QE65Q70A n’y échappe pas et offre un design élégant tout en sobriété. On a droit à des bordures d’écran très fines, ce qui permet de davantage se plonger dans les images, ainsi que d’un pied solide sans être trop massif : il laissera donc toute la place nécessaire pour une barre de son au besoin, ou pour divers périphériques sous l’écran.

Il faudra tout de même veiller à disposer d’assez de place pour installer le TV, puisque son écran mesure tout de même 65 pouces, ce qui le place parmi les très grands téléviseurs. Un recul suffisant sera aussi indispensable pour pouvoir profiter du TV sans risquer la fatigue oculaire. Autrement, cet écran respire visiblement la qualité puisque non seulement il embarque une dalle QLED 4K UHD, soit l’assurance d’une très bonne qualité d’image et de couleurs vives, mais il bénéficie aussi de plusieurs compatibilités bien appréciables, comme avec les normes HDR, HDR10+ et HLG. En revanche, pas de Dolby Vision ici, malheureusement. Le TV offrira tout de même de beaux contrastes et des couleurs fidèles à la réalité. Côté système d’exploitation, TizenOS proposera une foule de fonctionnalités pratiques, comme la possibilité de diviser l’écran entre deux sources. Google Assistant, Alexa et Bixby seront aussi de la partie, de même que la compatibilité avec AirPlay 2.

Un TV idéal pour le jeu

Côté qualité sonore, si le TV QE65Q70A fait l’impasse sur le Dolby Atmos, plusieurs technologies propres à la marque permettront d’assurer de très bons résultats. Ainsi, avec la fonction OTS (Object Tracking Sound), le son suivra fidèlement le mouvement d’un objet ou d’une personne à l’écran. De plus, la fonction Q-Symphony permettra de synchroniser les haut-parleurs d’une barre de son avec ceux du TV, soit l’assurance d’un effet surround.

Cette bonne qualité sonore conviendra d’ailleurs aux joueuses et joueurs, qui pourront alors profiter d’une bonne immersion dans leur partie. Justement, ce TV est particulièrement taillé pour le gaming, sachant qu’il dispose de quatre ports HDMI 2.1, une connectique indispensable pour jouer sur une console next-gen. Ces ports autorisent en plus la 4K@120Hz. Ajoutons à cela la fonction ALLM (Auto Low Latency Mode) qui réduit considérablement la latence en basculant automatiquement vers un mode prévu à cet effet, ainsi que l’AMD Freesync Premium Pro, qui se chargera de lutter contre les déchirures d’écran. La cerise sur le gâteau, c’est sans conteste le taux de rafraîchissement de 100 Hz dont dispose l’écran du TV, ce qui promet une excellente fluidité lors des parties.

