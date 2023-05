Ce Chromebook Asus animé par AMD se négocie à un meilleur prix dans ce pack à -35 %

Si vous souhaitez un laptop simple et efficace, vous pouvez sans souci vous tourner vers cet Asus Flip CM5. Ce dernier à la capacité de se transformer en tablette et se trouve dans un pack complet à 320 euros contre 499 euros de base.

Pour travailler au quotidien, il n’est pas nécessaire de miser sur des machines puissantes. Si votre budget est limité, se diriger vers un Chromebook est une bonne solution. Ce sont des laptop simple, mais efficace tournant sous ChromeOS. On trouve, par exemple, l’Asus Flip CM, qui peut aussi bien s’utiliser comme ordinateur que comme tablette grâce à sa charnière. Inclus dans un pack avec son stylet, sa souris et sa housse, ce modèle devient une vraie bonne affaire grâce 179 euros de remise.

L’Asus Chromebook Flip CM5 en quelques mots

La possibilité de le transformer en tablette grâce à sa charnière 360°

Une puce AMD Ryzen 3 associée à 8 Go de RAM

Un OS fluide et une autonomie solide

D’abord à 499 euros, puis remisé à 449 euros, le pack Asus Chromebook Flip CM5 avec sacoche et souris s’affiche actuellement à 400 euros chez Boulanger, mais grâce à une ODR, valable jusqu’au 25 juin 2023, le tout revient à 320 euros seulement.

Un design convertible bien pratique

L’Asus Chromebook Flip CM5, pièce maîtresse de ce pack, est idéal pour le travail en mobilité. C’est avant tout grâce à son poids d’à peine 2 kg. Sa dalle NanoEdge de 15,6 pouces affiche de fines bordures et occupe 81 % de la face avant. De plus, l’écran en définition Full HD est tactile et dispose également d’une charnière qui permet de le transformer en tablette. Vous pourrez aussi bien l’utilisé en mode PC portable pour retranscrire un cours ou faire quelques tâches de bureautique, ou bien l’utiliser en mode tablette pour prendre des notes facilement avec le stylet inclus dans ce pack.

Surtout, ce Chromebook de chez Asus intègre le très bon système d’exploitation Chrome OS, peu gourmand en énergie et simple d’utilisation. Le navigateur web Chrome est donc placé au centre de la plupart des tâches, ce qui est tout à fait adapté à nos usages actuels. Les applications de la suite Google, ainsi que son cloud bien pratique pour ne plus égarer ses fichiers, seront directement intégrées dans la machine. Son interface épurée saura aussi convenir au plus grand nombre.

Une puce AMD sous le capot et une bonne autonomie

Ce laptop n’est pas un monstre de puissance, mais Asus a pris soin d’y intégrer une puce AMD Ryzen 3 3250C cadencé à 3,5 Ghz, couplée à 8 Go de mémoire vive. Cela suffit pour effectuer des tâches de bureautique, surfer confortablement sur le web, consulter ses mails ou prendre des notes. Le modèle est également doté d’une capacité de stockage de 128 Go pour stocker plusieurs applications téléchargées sur le Play Store, comme Netflix ou Prime Video. Chrome OS démontrera toute sa fluidité pour une meilleure productivité.

Niveau autonomie, le constructeur promet 10 heures d’utilisation, de quoi tenir une journée loin d’une prise. Pour ce qui est de la connectique, on retrouve deux ports USB-C, un port USB 3.2 Gen 2, un port HDMI 1, ainsi qu’un combo casque/micro et un lecteur de carte microSD.

