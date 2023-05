349 €, c’est le super prix de ce TV Hisense QLED 4K de 50 pouces

Envie de changer de téléviseur, mais sans dépasser les 400 euros ? Nous avons l’offre qu’il vous faut : ce TV Hisense QLED de 50 pouces est aujourd’hui disponible à 349 euros contre 500 euros habituellement.

Pour profiter pleinement de vos films à la maison, la référence 50E7HQ de la marque Hisense pourrait bien vous plaire. Entre sa dalle Qled de bonne qualité, sa compatibilité avec de nombreuses normes vidéos, et ses fonctionnalités gaming, ce téléviseur a de sérieux arguments. Si vous êtes intéressés, le voilà en promotion à moins de 350 euros grâce à cette offre.

Ce qu’il faut retenir du TV Hisense 50E7HQ

Une dalle 4K QLED de 50 pouces

Compatible Dolby Vision, HDR, HDR10+ et DTS:Virtual X

La présence du mode ALLM

Habituellement aux alentours de 500 euros, le téléviseur QLED Hisense 50E7HQ est maintenant disponible en promotion à 349,99 euros sur le site Cdiscount.

Une dalle de bonne qualité

À l’image de TCL, Hisense propose sur le marché des téléviseurs bien équipés à prix attractif. Ici, son modèle 50E7HQ propose un cadre métallique fin et un écran aux bordures affinées pour renforcer l’immersion sur les contenus visionnés. La diagonale de 50 pouces, soit 127 centimètres, sera suffisamment grande, mais surtout relativement discrète dans un salon. Elle utilise la technologie QLED et offre des contrastes bien définis, une belle restitution des couleurs et une bonne luminosité.

Sur ce téléviseur de 50 pouces, on a droit à une compatibilité 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels) et HDR, pour une meilleure gestion de la colorimétrie. Mais pas seulement : on retrouvera aussi les compatibilités avec les normes vidéo Dolby Vision, HDR10, HDR10+ et HLG. De quoi renforcer la qualité des images diffusées. Quant à la partie audio, on a son plus riche et immersif grâce à sa compatibilité avec la technologie DTS Virtual : X.

Pas d’Android TV, mais une expérience fluide

Ce modèle 50E7HQ ne dispose pas d’Android TV, mais tourne sous le système d’exploitation maison d’Hisense : Vidaa U.. Celui-ci propose une page d’accueil en plein écran avec des suggestions de contenus tout en haut avec les applications des différentes plateformes de streaming, comme Netflix, Prime Video ou YouTube. En revanche, il ne faudra pas compter sur la présence des services de replay qui ne sont pas disponibles. On retrouvera tout de même une interface fluide et fonctionnelle, avec la possibilité de contrôler votre TV au son de votre voix grâce à la compatibilité avec l’assistant Alexa.

Enfin, ce TV ne sera pas vraiment optimisé pour le jeu vidéo, puisque la dalle est limitée à 50 Hz et ne propose pas de la 4K avec un taux de rafraîchissement aussi élevé pour cette définition. Vous serez donc bloqué en 60 Hz sur PS5 ou Xbox Series X. Néanmoins, le constructeur propose tout de même la fonction ALLM (Auto Low Latency Mode). Cette dernière permet de réduire au maximum la latence, et d’obtenir une expérience de jeu plus fluide.

