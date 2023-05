Offre Samsung Galaxy S23 : 350 € de réduction et des Buds 2 Pro offerts

Le Samsung Galaxy S23 est le plus abordable des fleurons de la marque sud-coréenne. Il ne fait pas mille et une concessions et devient plus recommandable grâce à cette offre qui le fait passer de 959 euros à 609 euros. De plus, une paire de Galaxy Buds 2 Pro est offerte.

Le Samsung Galaxy S23 a beau être affiché à un prix plus bas que les autres références de sa lignée, il a pourtant de bons arguments à faire valoir. Contrairement à son prédécesseur, il intègre un processeur plus puissant, mais améliore aussi au passage son autonomie. Ce smartphone est très recommandable, et encore plus en ce moment, puisque son prix baisse de près de 350 euros grâce à cette offre.

Les points forts du Samsung Galaxy S23

Un design soigné, pratique et cool à prendre en main

Un écran sublime et la fluidité de One UI 5

D’excellentes performances et une bonne polyvalence photo

Disponible à sa sortie à 959 euros, le Samsung Galaxy S23 (8+128 Go) s’affiche actuellement à 899 euros chez Boulanger, mais grâce à 10 euros de remise immédiate par tranche de 100 euros, le smartphone passe à 809 euros dans le panier. À cela s’ajoute une ODR de 100 euros et un bonus reprise de 100 euros (en choisissant le retrait en magasin), le S23 vous revient à seulement 609 euros. De plus, une paire de Galaxy Buds 2 Pro est offerte !

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Samsung Galaxy S23. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Samsung Galaxy S23 au meilleur prix ?

Un design compact, toujours aussi réussi

Le Galaxy S23, le plus accessible de la gamme, offre des finitions impeccables. Il a l’avantage de pouvoir s’utiliser d’une seule main grâce à son format plus compact. Comme à son habitude, Samsung met en avant le superbe écran tactile du Galaxy S23. On trouve une dalle Amoled de 6,1 pouces capable d’afficher du Full HD+ avec un rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. Elle offre une excellente luminosité, des couleurs fidèles, et une bonne réactivité, bref, c’est un régal à utiliser.

Au dos, on découvre un design plus épuré. Le bloc rectangulaire qui s’enroulait sur la tranche disparaît pour laisser place à trois caméras séparées, dont l’intégration est sublime. Concernant les caméras, on a un objectif grand-angle de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif x3 de 10 mégapixels. Les clichés sont moins saturés, et plus justes au niveau du rendu. Durant notre test, nous avons constaté sur la mise au point était plutôt capricieuse en x3 et le mode portrait bruité en basse lumière. Le Galaxy S23 se montre tout de même excellent lorsqu’il vise dans le mille, quel que soit le capteur utilisé.

Une puce puissante de chez Qualcomm dans les entrailles

Le S23 de Samsung vient corriger les faiblesses du modèle précédent, et embarque non pas une puce Exynos, mais Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 associé à 8 Go de RAM. Le constat est sans appel, cette puce offre de meilleures performances graphiques et d’efficience énergétique. Il a clairement les épaules pour encaisser des usages gourmands en ressource, comme des jeux 3D par exemple. Attention à la chauffe. Sinon, avec One UI 5, vous aurez droit à une interface avec des animations fluides.

Au niveau de l’autonomie, là encore, le constructeur sud-coréen a pris en compte nos doléances et propose un smartphone plus endurant. En titre de comparaison, le S22 avait obtenu la note de 5/10 sur la partie autonomie de notre test, contre 7/10 pour le S23. Il y a du mieux, grâce à sa nouvelle puce Qualcomm. Il peut aisément tenir une journée. Bien sûr, cela dépendra de votre utilisation, mais pour un téléphone aussi compact, c’est un bon score. En revanche, pour la recharge, il faudra de nouveau se contenter d’un bloc de 25 W — non fournis dans la boîte.

Si vous souhaitez ce que propose la concurrence : retrouvez dans notre guide les meilleurs modèles de smartphones à moins de 800 euros du moment.

La newsletter Watt Else est LE rendez-vous immanquable de Numerama dédié à la mobilité du futur. Inscrivez-vous par ici !