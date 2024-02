Xbox Series : la manette abordable de PowerA n’est qu’à 24,99 € avec cette promo

PowerA est un constructeur américain d'accessoires gaming qui propose essentiellement des manettes dans son catalogue et qui a la particularité d'avoir des partenariats avec les trois géants du secteur du jeu vidéo : Nintendo, Sony et Microsoft. L'entreprise est donc habilitée à délivrer des produits sous licence officielle, dont cette manette filaire pour Xbox Series, dont le prix passe de 39,99 euros à 24,99 euros chez la Fnac.

Ça vous ait peut-être déjà arrivé d’avoir une galère avec votre manette Xbox Series, soit les piles qui tombent à plat sans que vous en ayez en rechange, soit une panne tout simplement. Autant dire que c’est frustrant quand cela arrive, surtout en pleine partie, une manette de secours telle que cette manette filaire PowerA pour Xbox Series ne serait donc pas de trop pour vous sauver la mise. À l’occasion d’une vente flash, vous pouvez l’obtenir à moins de 25 euros.

La manette filaire optimisée PowerA pour Xbox Series en bref

La même ergonomie et les mêmes fonctionnalités que la manette originale

Commandes personnalisables

Une nouvelle molette pour régler le volume

Au lieu de 39,99 euros habituellement, la manette filaire PowerA pour Xbox Series est maintenant disponible en promotion à 24,99 euros chez la Fnac.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la manette filaire PowerA pour Xbox Series. Le tableau s’actualise automatiquement.



Une manette Xbox Series qui a fait des compromis

Vous l’aurez compris, cette manette PowerA est une version low cost de la manette officielle de la Xbox Series, ce qui veut dire qu’elle a fait des compromis à plusieurs endroits. Vous le sentirez peut-être en la prenant en main, les finitions sont de moins bonne qualité que la manette originale, on est sur du plastique cheap qui ne donne pas une impression de robustesse.

Il faut surtout signaler qu’elle fonctionne uniquement en filaire avec un câble USB-A de trois mètres fourni dans la boîte, cela vous prive du jeu sans fil et plus encore. Si le Bluetooth et le protocole Xbox Wireless ne sont pas présents, cela signifie également que la compatibilité multiplateforme qui a fait la renommée des manettes Microsoft n’est pas au programme. Le constructeur annonce d’ailleurs que cette manette est compatible avec les consoles Xbox Series et One et le PC.

La touche pro qui fait toute la différence

Outre les compromis cités ci-dessus, on retrouve les mêmes caractéristiques que la manette sans fil pour Xbox Series : la même ergonomie, les mêmes commandes, l’entrée jack 3.5 mm et le moteur à double vibration. On retrouve même le bouton Share pour prendre des captures photo et vidéo. PowerA va à l’essentiel avec cette manette et fait en sorte que les gamers s’y retrouvent facilement, contrairement à certaines manettes de constructeurs tiers qui donnent un peu trop libre cours à leur créativité.

Dernière précision : ce modèle en promotion est la version dite « optimisée » de la manette filaire PowerA, elle ajoute deux éléments supplémentaires. Il y a d’abord une molette pour régler le volume sortant de la manette, mais surtout, des palettes à l’arrière qui vous permettent de personnaliser vos commandes, même en pleine partie. Cette fonction est en général destinée aux manettes professionnelles et est recherchée par les gamers chevronnés, car elle confère un meilleur confort d’utilisation.

Afin de comparer la manette filaire PowerA pour Xbox Series avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre comparatif des manettes Xbox du moment.

