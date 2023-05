Très pratique, ce pack incluant deux prises connectées est à prix cassé (-40 %)

Vous souhaitez rendre intelligent certains de vos objets électriques ? Pour les contrôler depuis votre smartphone ou votre voix, ce pack avec deux prises connectées Tapo passe de 27,90 euros à 17,90 euros seulement.

Les prises connectées sont de petits accessoires faciles à installer et pratiques au quotidien. Elles permettent de brancher divers équipements et de les activer à distance selon vos besoins. Vous pourrez aussi rendre intelligents de simples appareils électroniques ou électroménagers. Si cela vous intéresse, ce pack contenant deux prises connectées coûte près de 40 % de moins.

Ce qu’il faut retenir de ce pack Tapo

Deux prises connectées simples à installer

Contrôle à distance et programmation

Compatible Alexa et Google Home

Au lieu d’un prix barré à 27,90 euros, le pack Tapo avec deux prises connectées WiFi est actuellement en promotion à 17,90 euros sur Amazon.

Une prise pratique et simple d’utilisation

Les deux prises connectées Tapo ont l’avantage d’être compact, et ainsi se brancher sur une multiprise sans souci. Elles sont aussi discrètes et se feront à peine remarquer avec leur design blanc passe-partout. De plus, cette prise ne requiert aucun hub pour fonctionner : elle aura simplement besoin d’une connexion Wi-Fi pour se mettre en marche.

À propos de l’installation, il n’y a rien de plus simple : il suffit de la brancher, puis de vous rendre sur l’application mobile Tapo pour suivre pas à pas un guide d’installation. Notez que l’appareil dispose du Wi-Fi 2,4 GHz ainsi que du Bluetooth 4.2.

Des fonctionnalités intéressantes

Leur véritable point fort sont les nombreuses fonctionnalités qu’elles offrent et qui permettent de contrôler efficacement sa consommation d’énergie. Elles ne sont pas juste là pour éteindre et allumer un objet électrique. Vous pouvez programmer des périodes d’activité, pour que votre lampe de chevet s’allume avant que vous alliez au lit par exemple. Un minuteur et un programmateur peuvent très bien activer une machine à café. Pratique pour ne pas consommer de l’énergie inutilement. Et il sera possible de surveiller votre consommation d’énergie en temps réel sur l’application, et d’y faire quelques ajustements.

On trouve également un mode « Absent ». Ce dernier s’avère utile si vous n’êtes pas chez vous : une fois activée, la prise simulera une présence en allumant un appareil (luminaire, radio) de manière aléatoire, pour dissuader de potentiels cambrioleurs. Pour finir, les prises prennent parfaitement en charge Alexa et Google Home. De plus, elles répondent donc à chacun de vos ordres vocalement.

