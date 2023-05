AirPods 2 : Cdiscount casse le prix des indémodables écouteurs sans fil d’Apple

Si vous souhaitez profiter de la qualité Apple en matière d'écouteurs sans fil, mais sans payer le prix fort, vous pourriez être intéressés par la forte réduction actuellement appliquée sur les AirPods 2 chez Cdiscount.

Entre les AirPods 3 et les plus récents (et premium) AirPods Pro 2, Apple a tenu à renouveler ces écouteurs sans fil phares dans les règles de l’art. Mais ces nouvelles arrivées dans la gamme de la marque à la Pomme ne font pas forcément d’ombre aux anciennes références, qui sont toujours aussi convaincantes, à l’image des AirPods 2, sortis en 2019. Ces derniers se démarquent par leur bon rendu sonore et leur excellente intégration dans l’écosystème de la marque, tout en affichant actuellement un prix vraiment intéressant grâce à une promotion de 50 euros.

Les points essentiels des AirPods 2

Un format open-fit

Un bon rendu sonore

Une bonne intégration dans l’écosystème Apple

Habituellement proposés à 149 euros, les AirPods 2 d’Apple sont actuellement proposés à 99 euros sur Cdiscount grâce au code promo AIRPODS50, uniquement réservé aux membres CDAV. Si vous n’êtes pas adhérent à ce programme, sachez que les 6 premiers jours d’abonnement sont gratuits et sans engagement. Si vous souhaitez poursuivre, le programme vous coûtera 29 euros par an.

Des AirPods confortables

Si le format intra-auriculaire des AirPods Pro, qui se logent plus profondément dans le pavillon auditif, vous paraît inconfortable, les AirPods 2 pourraient davantage vous convenir. En effet, ces true wireless disposent d’un format dit « open-fit » : ils se posent à l’entrée de l’oreille sans s’y enfoncer, ce qui s’avère bien plus confortable pour certains. Sachez aussi qu’ils épousent très bien le creux des oreilles, et qu’ils ne tomberont pas à tout bout de champ.

Une fois bien installés dans vos oreilles, vous pourrez appairer très facilement (et rapidement) vos AirPods avec d’autres appareils de la marque. Vous pourrez même les utiliser avec des appareils Android, mais les fonctionnalités pratiques proposées par les AirPods 2 ne seront évidemment pas disponibles. S’agissant de ces options, d’ailleurs, on aura par exemple droit au mode « Play/Pause » qui s’active automatiquement en retirant et en remettant une oreillette pour ne pas avoir à le faire manuellement. Siri sera aussi de la partie pour toutes vos requêtes vocales.

Une bonne qualité sonore, mais pas de réduction de bruit

Côté son, les AirPods 2 se défendent très bien en diffusant un son clair et équilibré. Le Bluetooth 5.0 ainsi que les codecs AAC et SBC seront disponibles, ce qui est tout à fait suffisant pour écouter des titres sur Apple Music et Spotify. Toutefois, n’espérez pas retrouver l’Audio Spatial, une technologie introduite par les AirPods Pro et présente aussi dans les AirPods 3, successeurs des AirPods 2. Aussi, les AirPods 2 n’intègrent pas la technologie de réduction de bruit active, réservée à la version Pro. Mais, cela ne nous empêche pas de profiter d’une isolation passive assez correcte grâce au format des écouteurs.

Enfin, pour ce qui est de l’autonomie, les AirPods 2 sont capables de fonctionner durant 5 heures sur une seule charge. Le boîtier fournira quant à lui 24 heures d’autonomie. Comptez 30 minutes de charge pour que la batterie se remplisse complètement. Notez aussi que le boîtier est compatible avec la recharge sans fil Qi.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références pour les comparer avec les AirPods 2 d’Apple, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écouteurs sans fil du moment.

