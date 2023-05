Xiaomi et Realme proposent des écouteurs sans fil à moins de 20 €, mais lesquels choisir ?

Vous ne souhaitez pas vous ruiner pour des écouteurs sans fil ? Voici deux modèles abordables en plus d'être en promotion, mais entre les Xiaomi Redmi Buds 3 Lite et les Realme Air Buds 2 Neo, quelle paire choisir ?

Depuis quelques années, les true wireless se sont largement démocratisés et ont depuis vu leur tarif diminué. Certains constructeurs conçoivent des écouteurs plus accessibles encore pour satisfaire les petits budgets. Xiaomi n’est jamais très loin pour proposer des produits au bon rapport qualité-prix, comme ces Buds 3 Lite. Pour leur tarif, il ne faudra pas s’attendre à une expérience sonore impressionnante, mais offrent de belles prestations pour leur prix. Parmi d’autres références, on trouve aussi les Buds Air 2 Neo de Realme, tout aussi intéressants. Pour moins de 20 euros, laquelle de ces deux paires d’écouteurs choisir ? Nous allons tenter de vous éclairer dans votre choix à travers ce comparatif en détaillant chacune des qualités et des inconvénients des deux appareils.

Les écouteurs sans fil en promotion à moins de 20 €

Design et confort

Commençons par les Xiaomi Buds 3 Lite, ici la marque a choisi d’opter pour un format bouton, c’est-à-dire sans tige. En laissant de côté leur format tige, connu des AirPods d’Apple, Xiaomi mise avant tout sur la sobriété et la simplicité. Ils proposent un véritable format intra-auriculaire avec des embouts en silicone venant se nicher au sein du conduit auditif. Les Buds 3 Lite assurent un bon maintien dans les oreilles, sont très confortables à porter, y compris durant une longue session d’écoute (4,2 g chacun). Ils peuvent d’ailleurs être utilisés sans crainte pendant vos sessions de sport, étant certifiés IP54, ils résistent aux éclaboussures et à la poussière. Quant au boîtier, ses petites dimensions (60 × 46 × 23,7 mm) permettent de le glisser facilement dans votre poche et le trimballer partout avec vous.

Concernant les Buds Air 2 Neo de Realme, on est aussi face à des écouteurs au format bouton particulièrement discrets avec une petite touche de bleu nuit. Avec leur format intra, ils s’adapteront parfaitement à la forme de votre oreille grâce aux différents embouts en silicone fournis. Légers, ils sauront se faire oublier lors de longues sessions d’écoute. Et si vous avez des doutes sur la résistance, sachez qu’ils sont certifiés IPX5 et résisteront aux éclaboussures ou à la transpiration. Pour le boîtier qui loge les écouteurs, il se glissera aisément dans votre poche avec sa forme de galet ovale.

Qualité sonore et fonctionnalités

Les Xiaomi Buds 3 Lite ne disposent pas de la réduction de bruit active, mais grâce à leurs embouts en silicone, ils assurent une bonne isolation passive dans la grande majorité des cas sans pousser le volume. En revanche, on a droit à un système d’annulation de bruit ambiant lors des appels. Résultat : vous obtenez une conversation plus claire avec votre interlocuteur et sans être perturbé par le bruit autour de vous. Pour la partie audio, il faudra se contenter de transducteurs de 6 mm de diamètre. Les codecs SBC et AAC sont de la partie et seront toutefois suffisants si vous écoutez vos morceaux sur les plateformes de streaming. La qualité audio sera largement satisfaisante, sans naturellement se mesurer aux écouteurs true wireless plus haut de gamme.

À l’inverse, les Realme Buds Air 2 Neo proposent la technologie de réduction de bruit active. Cela est possible grâce à la présence de deux microphones, qui agissent pour diminuer les bruits ambiants, jusqu’à 25 dB d’après le fabricant. Bien évidemment, il ne faudra pas s’attendre aux mêmes performances proposées par les meilleurs écouteurs du marché — on pense par exemple aux AirPods Pro 2 ou des Sony WF-1000XM4. Mais pour ce prix abordable, on pardonnera cette différence. Nous n’avons pas eu l’occasion de tester ce modèle, mais dans l’ensemble, ils devraient parvenir à atténuer les bruits environnants comme le ventilateur ou le moteur d’une voiture, hormis les voix. On apprécie aussi la présence d’un mode Transparence qui permet d’entendre ce qui se passe autour de vous sans avoir à enlever leurs écouteurs — pratique dans certaines situations comme pour traverser un passage piéton ou écouter une annonce en gare.

Côté audio, les écouteurs de Realme offrent un rendu sonore équilibré, diffusé grâce aux haut-parleurs — ou transducteurs — de 10 mm de diamètre à chacun des deux écouteurs. Realme ajoute un algorithme « Bass Boost+ » censés générer des basses plus intenses et un effet stéréo plus clair. Autrement, ils sont compatibles avec les codecs classiques que sont le Bluetooth SBC et AAC, mais on ne pourra pas retrouver l’aptX ni le LDAC. On a droit également à un mode de jeu réduisant la latence jusqu’à 88 ms pour que l’audio soit bien synchronisé avec le contenu visionné (jeu ou film).

Autonomie

Concernant la durée d’utilisation des écouteurs, Realme se démarque de son rival. Avec le boîtier, l’autonomie peut monter jusqu’à 28 heures, et jusqu’à 20 heures de lecture avec le mode ANC activé. Les Buds Air 2 Neo sont capables de tenir jusqu’à six heures avec la réduction de bruit active, et sept heures sans. D’après la marque, ces données ont été obtenues avec le volume réglé à 50 %, en qualité AAC. Dans les faits, ce ne sont pas les plus endurants du marché, mais au vu de leur tarif, ce score est satisfaisant. Pour la recharge, le constructeur annonce qu’il suffit de 10 minutes pour récupérer trois heures d’écoute supplémentaire.

Du côté des Buds 3 Lite de Xiaomi, l’autonomie est en deçà des écouteurs Realme. Même si la firme chinoise assure 5 heures d’écoute consécutive, le boîtier lui permet de récupérer seulement 18 heures, lequel se recharge via USB-C. Ce chiffre peut aussi varier en fonction des conditions d’utilisation. Il faudra donc revoir à la baisse cette donnée, mais si vous utilisez uniquement ces écouteurs durant vos trajets pour aller au travail, cela reste amplement suffisant.

Xiaomi ou Realme ? Quelle paire d’écouteurs choisir ?

Après avoir détaillé les qualités et les défauts de ses écouteurs sans fil, il est temps de faire le point pour vous aider dans votre choix.

Le résultat est sans conteste, les Realme Buds Air 2 Neo arrivent à faire mieux que son rival chinois sur certains points : d’abord l’autonomie offerte par le boîtier, qui est plus conséquente (28 heures supplémentaires, contre 18 pour ceux de Xiaomi), mais aussi sur la partie audio. Si les Buds 3 Lite de Xiaomi sont dépourvus de la réduction de bruit active, les écouteurs de Realme eux en profitent et sont donc capables de supprimer un minimum les bruits environnants, même si le résultat sera anecdotique. À cela s’ajoute même un mode transparence pour rester à l’écoute. Loin d’être à la hauteur de certaines références plus haut de gamme, c’est appréciable d’avoir cette fonctionnalité pour ce prix.

Pour les Xiaomi Buds 3 Lite, il faudra se contenter d’une fonction de suppression de bruit, uniquement durant vos appels. Vous aurez au moins des conversations téléphoniques claires avec votre interlocuteur. Ils offrent une bonne isolation passive grâce à leurs embouts en silicone. Ce produit viendra surtout convenir pour les petits budgets souhaitant, par exemple offrir à leur ado des premiers écouteurs sans fil. Ils rempliront efficacement ce rôle, sans trop briller et en proposant un rendu sonore correct pour écouter votre playlist préférée.

Si les écouteurs sans fil de Xiaomi ou de la marque Realme ne vous ont pas convaincu, il existe d’autres modèles accessibles sur le marché. Pour les découvrir, nous vous invitions à consulter dès maintenant notre guide des meilleurs écouteurs sans fil pas chers.

