Ce pack sonnette connectée + carillon atteint un prix aussi bas pour la première fois

Le pack comprenant une sonnette connectée Ring Video Doorbell et un carillon Ring Chime vous permettra de surveiller le pas de votre porte à tout moment. Actuellement, il est à son prix le plus bas sur Amazon : 84,99 euros au lieu de 134 euros.

Pour surveiller efficacement ce qu’il se passe sur le pas de sa porte, mieux vaut miser sur des objets connectés efficaces que l’on peut tout à fait contrôler à sa guise. La sonnette connectée Ring Video Doorbell, capable de filmer en 1080p et de détecter les mouvements, peut fonctionner en symbiose avec la Ring Chime, un carillon très pratique. Si ce combo vous intéresse, sachez qu’il n’a jamais été aussi peu cher.

Les atouts de ce pack Ring

Une sonnette connectée qui filme en 1080p

La détection de mouvement incluse

Un carillon qui permet d’entendre chaque notification en temps réel

Initialement affiché à 134 euros, le pack Ring Video Doorbell + Ring Chime est désormais proposé à 84,99 euros sur Amazon. Si vous souhaitez seulement acheter la Ring Video Doorbell, celle-ci est également proposée à son prix le plus bas sur Amazon : 64,99 euros au lieu de 99,99 euros.

Une sonnette discrète qui détecte les mouvements

Dans ce pack, on peut tout d’abord trouver une sonnette connectée Ring Video Doorbell, qui a le premier atout d’être plutôt discrète avec son petit format. Pour l’installer, vous pourrez choisir entre la raccorder aux fils existants de votre sonnette placée sur votre mur extérieur (avant de la connecter à votre réseau Wi-Fi via l’application Ring) et l’utiliser en mode sans fil grâce à sa batterie rechargeable intégrée. Une fois fixée au mur extérieur près de votre porte, la Ring Video Doorbell se comportera comme une vraie sonnette, mais avec quelques fonctionnalités pratiques en plus.

Elle est notamment capable de filmer des images en 1080p, ce qui vous permettra de visionner des vidéos nettes, y compris de nuit grâce à la vision nocturne. Avec son angle de vision de 155° à l’horizontale, la sonnette donnera un large aperçu des alentours. Ajoutons à cela la détection de mouvement, particulièrement rassurante la nuit ou si vous êtes en déplacement. À chaque mouvement repéré, la sonnette enverra une notification sur votre smartphone. Et si vous souhaitez interagir avec ce visiteur imprévu, vous pourrez le faire via l’application, puisque la sonnette est équipée d’un haut-parleur et d’un micro bidirectionnel.

Un carillon pratique pour compléter la sonnette

Vous pourrez ensuite coupler la Ring Video Doorbell avec une Ring Chime, qui est en réalité un carillon connecté qui se connecte avec les sonnettes et caméras de la marque. Installé à l’intérieur de votre domicile sur une prise électrique et connecté en Wi-Fi, il vous permettra par exemple d’entendre les notifications en temps réel lorsqu’un mouvement est détecté par la Ring Video Doorbell, ou tout simplement quand un visiteur appuie dessus. Vous pourrez également choisir parmi différentes sonneries proposées, régler le volume et même activer un mode « ne pas déranger » depuis l’application.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références pour les comparer avec la Ring Video Doorbell, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures sonnettes connectées du moment.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).