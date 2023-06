Chez Darty, ce bundle Samsung Galaxy S21 FE + Buds 2 est à moitié prix

Darty propose la meilleure offre concernant le Samsung Galaxy S21 FE. Sorti au prix de 769 euros, aujourd’hui ce smartphone est proposé à 429 euros avec en prime, les Galaxy Buds 2.

Le Samsung Galaxy S21 FE est le dernier représentant de sa gamme. Toutefois, des rumeurs laissent entendre que le prochain Samsung Galaxy Fan Edition arriverait prochainement et s’enticherait d’un processeur assez décevant. Si cela reste à voir, le S21 FE reste encore un très bon choix et sera répondre à vos usages du quotidien sans broncher grâce à sa puce Snapdragon. Un bon point, pour ce modèle qui devient plus recommandable grâce à cette offre proposant à la fois le téléphone et les Buds 2 pour moins de 430 euros.

Le Samsung Galaxy S21 FE est intéressant pour…

Son design maîtrisé et son excellent écran

Ses performances et son OS agréable à utiliser

Sa polyvalence photographique

Initialement à 759 euros, le Samsung Galaxy S21 FE est en ce moment proposé à 449 euros sur le site Darty. Le site e-commerçant va plus loin : à l’achat du S21 FE, les Galaxy Buds 2 (coloris blanc) sont offerts. Pour ce faire, il suffit d’ajouter les deux produits dans le panier, et le tout revient à seulement 429 euros.

S21 FE : la gamme qui fait les bonnes concessions

La série FE de Samsung, « Fan Edition », proposer une expérience de téléphone haut de gamme à un prix tiré vers le bas grâce à quelques compromis. Alors oui, le Galaxy S21 FE a un revêtement en plastique au dos et son écran prend quelques centimètres, il reste une franche réussite malgré ces légères modifications à ses grands frères. Il offre une bonne préhension en main, et sa dalle de 6,4 pouces Amoled, Full HD+ et rafraîchis à 120 Hz, a tout ce qu’il faut pour consommer du contenu dans de bonnes conditions.

Ce modèle intègre un Snapdragon 888, légèrement plus puissant que l’Exynos 2100 présents sur les S21. Une puce qui assure encore une bonne fluidité au quotidien. Le téléphone est à l’aise sur la grande majorité des jeux 3D. Mais sachez qu’en cas d’utilisation intensive, la batterie va rapidement chuté. Avec un usage plus modéré, le Galaxy S21 FE est en mesure de tenir une journée, mais il ne faudra pas compter sur la charge rapide qui s’élève à 25 W pour récupérer des pourcentages rapidement. Enfin, sur la partie photo, il offre une belle polyvalence et des clichés réussis de jour. Une fois la nuit tombée, les résultats sont exploitables sur le capteur principal.

Les Buds 2 offerts : des écouteurs convaincants

Les Galaxy Buds 2 des écouteurs intra-auriculaires très confortables. Si certains concurrents font mieux, la réduction de bruit active des Buds 2 parviennent correctement à réduire une bonne partie des bruits. Il existe également un mode transparence qui peut être modifié via l’application Galaxy Wearables. Côté audio, ils ont le mérite d’être assez précis et efficaces, notamment dans les voix ou les aigus.

Quant au boîtier, il déploie 20 heures d’utilisation et, sans l’ANC, il peut délivrer jusqu’à 29 heures d’autonomie. Il suffira d’une charge de 38 minutes pour recharger complètement les écouteurs et le boîtier — pratique quand les écouteurs promettent une autonomie de 5 heures avec l’ANC.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire notre test complet sur le Samsung Galaxy S21 FE.

L’entreprise sud-coréenne propose de nombreux smartphones sur le marché. Mais si vous avez du mal à vous y retrouver parmi toute la gamme Galaxy, voici nos recommandations pour vous aider à choisir le bon.

