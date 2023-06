Boulanger retire 100 euros sur le prix de ce kit de démarrage Philips Hue

Si vous souhaitez vous lancer dans un éclairage connecté, Philips Hue semble comme la solution évidente ! En ce moment, on trouve un pack complet qui passe de 239,99 euros à 139,99 euros chez Boulanger.

Les produits Hue ne sont plus à présenter ! Il s’agit de la solution de lumière connectée la plus complète, mais coûteuse. Toutefois, il n’est pas rare de tomber sur de belles affaires, comme c’est le cas aujourd’hui, avec ce kit de démarrage complet qui devrait faire plaisir à plus d’un, surtout avec 100 euros de remise.

Ce qu’il faut retenir de ce pack Philips Hue

Un kit de démarrage complet et facile à installer

La personnalisation de l’éclairage via l’application

Le protocole Zigbee, moins gourmand que le Wi-Fi

Disponible à 239,99 euros, ce pack Philips Hue découverte (incluant un bridge, 2 Ampoules connectées E27, une Hue GO et un interrupteur) passe à 139,99 euros une fois dans le panier chez Boulanger.

Les éclairages connectés par excellence

Le constructeur a bien conçu ses produits pour éviter toute mauvaise aventure lors de l’installation. Cela se fait simplement puisqu’il suffit de connecter le pont de connexion à une prise secteur. Ce pont est indispensable pour bénéficier d’une longue portée, car les ampoules Philips Hue utilisent le protocole Zigbee, et non le Wi-Fi. Cette solution est d’ailleurs moins gourmande en énergie. Le pont devra être connecté à votre box Internet : les ampoules seront aussitôt prêtes à s’illuminer après cela.

Dans ce kit, vous trouverez aussi un interrupteur à installer sur un support mural : il vous permettra de varier l’intensité et d’allumer vos lumières ou de faire défiler des scénarios prédéfinis. Et bonne nouvelle, pas besoin de faire des travaux pour tirer des câbles électriques, cet interrupteur fonctionne sans-fil.

Un éclairage sur mesure

Même si la concurrence a fait de gros progrès ces dernières années, les ampoules de Philips Hue restent la référence en matière de simplicité d’utilisation. C’est surtout la personnalisation qui rend l’expérience excellente. Dans ce pack, vous retrouverez deux ampoules connectées White & Colour E27 qui s’illuminent dans pas moins de 16 millions de nuances colorées pour créer une ambiance personnalisée et harmonieuse dans votre salon.

Depuis l’application Philips Hue, vous allez pouvoir régler l’intensité ou bien la couleur des lampes. Il sera aussi possible de programmer l’allumage ou l’extinction des lumières connectées. Enfin, ce pack inclut également une Hue Go, une lampe portative en forme de bol qui fonctionne sur batterie avec 3 heures d’autonomie. Elle permet de combler le manque de lumière lors de vos soirées d’été, ou bien pour apporter une ambiance romantique à votre dîner en chandelle. Vous allez pouvoir accéder à différents réglages d’éclairage, et utiliser les effets d’éclairage dynamiques déjà prédéfinis. Enfin, les assistants Google Assistant, Amazon Alexa et Siri seront de la partie pour vous faciliter la tâche et contrôler vos lumières à la voix.

Pour équiper votre maison avec un éclairage intelligent et découvrir ce que propose Philips Hue, nous vous invitons à consulter notre guide pour bien débuter, de l’installation à un usage avancé des ampoules connectées.

