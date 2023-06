Google Pixel 7a : déjà une baisse de prix pour cet excellent photophone

Le Google Pixel 7a reprend les meilleurs éléments du flagship de Google avec un prix bien plus intéressant aujourd’hui : 449 euros seulement contre 509 euros à sa sortie.

Avec une hausse de prix par rapport à son prédécesseur, le nouveau Google Pixel 7a devrait pourtant trouver son public. Ce modèle plaira aux fans de petits téléphone, qui ont besoin d’un excellent smartphone photo tout en profitant d’une bonne expérience logicielle. Aujourd’hui, en promotion à 449 euros, le plus abordable des Pixel 7 devient bien plus intéressant.

Les atouts du Pixel 7a

Une bonne prise en main et un écran bien calibré

Ultra à l’aise en photo

La Pixel Expérience

Avec un prix de départ à 509 euros, le Google Pixel 7a est aujourd’hui disponible en promotion à 449 euros chez l’opérateur Sosh.

Un design compact, plus raffiné

Pour une version allégée, le Pixel 7a profite d’un design maîtrisé et s’inspire fortement de son grand frère, le Pixel 7, tout en proposant une version plus petite et un peu plus fine. Si vous appréciez les smartphones de petite taille, le Pixel 7a en fait partie et tombe parfaitement dans la paume de la main. Il conserve sa diagonale de 6,1 pouces sur son écran. Bien calibré, Oled, et lumineux, il sera un plaisir à utiliser, surtout maintenant que son taux de rafraîchissement est passé de 60 Hz à 90 Hz. Ce changement rend l’expérience plus fluide, et donc plus qualitative au quotidien.

Pour fonctionner, il s’appuie sur la puce Google Tensor 2 associée à 8 Go de RAM. Une configuration déjà présente sur les Pixel 7 et 7 Pro. Pour cette tranche de prix, les prestations sont irréprochables. Vous pourrez aussi bénéficier de la Pixel Experience avec Android 13. Vous avez droit à 3 années de mises à jour d’Android et 5 de sécurité.

Surdoué en photo, moins bon en autonomie

L’an dernier, le Pixel 6a proposait déjà une expérience photo très réussie. Chez le Pixel 7a, c’est aussi sa grande force, et arrive même à faire mieux en passant d’un capteur principal de 12,2 mégapixels sur l’ancienne génération, à un capteur principal de 64 mégapixels. La qualité des clichés est au rendez-vous, de jour comme de nuit. Le rendu final est très agréable à l’œil avec une colorimétrie fidèle et très bon piqué. On profite même d’un zoom numérique saupoudré d’IA assez bluffant ! Il s’agit du meilleur photophone à son prix.

En termes d’autonomie, le smartphone abordable de Google est encore une fois limitée. La petite batterie de 4 385 mAh est capable d’encaisser une journée, à condition d’avoir un usage modéré. Autrement, il vous faudra nécessairement passer par la case recharge le soir pour enchainer sur une autre journée, ou même juste avant de partir pour une nuit endiablée. Autre bémol, sa charge est dotée d’une puissance de 18W seulement. Le Pixel 7a passe à 100 % en un peu plus d’une heure et demie.

Pour en savoir plus, notre test complet sur le Google Pixel 7a.

Si souhaitez découvrir d’autres références sur le même segment tarifaire, nous vous invitons à lire notre guide sur les meilleurs smartphones à moins de 500 euros.

