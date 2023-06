L’Asus ROG Phone 6 édition Diablo est à 666 € pour célébrer la sortie du nouvel opus

À l'occasion de la sortie de Diablo IV aujourd'hui, Asus célèbre cette nouvelle plongée dans les abysses du Sanctuaire en vendant l'édition Diablo Immortal de son Asus ROG Phone 6 à moitié prix ! Au lieu de 1 329 euros, le smartphone dans son package collector est proposé pour 666 euros pendant trois jours seulement !

L’année dernière, Asus lançait une collaboration avec Blizzard Enterntainment pour concevoir cette énième édition spéciale de l’Asus ROG Phone 6 autour de l’univers démoniaque de Diablo. On a ainsi un smartphone au design modifié en l’honneur de la célèbre franchise de hack ‘n’ slash, mais pas seulement. Les fans auront sûrement coché cette date du 6 juin puisqu’elle correspond à la sortie de Diablo IV et pour fêter cela, Asus propose cette édition du ROG Phone 6 à moitié prix.

L’édition Diablo Immortal de l’Asus ROG Phone 6 en bref :

Le design rehaussé avec la coque « Bouclier de Sérénité »

Les excellentes performances du smartphone

L’autonomie assurée par deux batteries de 3000 mAh

Le boîtier collector qui plaira certainement aux fans

Au lieu de 1329 euros habituellement, l’édition Diablo Immortal de l’Asus ROG Phone 6 est maintenant disponible en promotion au prix malin de 666 euros en boutique officielle.

Une édition collector riche en détails

On peut dire qu’Asus s’est donné corps et âme pour concevoir cette édition spéciale de l’Asus ROG Phone 6 qui ne se limite pas au smartphone, mais également à tous les accessoires et emballages qui l’accompagnent. À l’intérieur de la boîte à l’image du Cube Horadrim, on trouve la fameuse Pierre-Monde dans laquelle est rangée le smartphone. Elle est accompagnée d’un parchemin sur laquelle est dessinée une carte du monde du Sanctuaire et qui comporte des poches pour ranger le chargeur, le câble et l’épingle de retrait de la carte SIM, elle aussi à l’effigie de la franchise.

Parmi ces accessoires se trouve un élément que l’on n’a pas l’habitude de retrouver dans un boîte de smartphone : une mini-lampe torche, la lumière de Fahir. Celle-ci vous permettra de révéler des détails marqués à l’encre invisible sur la carte du monde et de mettre en exergue des effets uniques sur la coque « Bouclier de Sérénité » fournie dans le pack. D’autres éléments uniques se trouvent directement dans le ROG Phone 6, à savoir des animations et fonds d’écran à thème plutôt impressionnants.

Ce que vaut l’Asus ROG Phone 6

On voit qu’Asus a mis là beaucoup de soin pour créer cette édition spéciale, mais abordons la question du smartphone lui-même. L’Asus ROG Phone 6 arbore un écran AMOLED de 6,78 pouces avec une définition de 2448 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement adaptatif de 165 Hz ! D’où sa qualification de smartphone gamer. Cette fluidité sera idéale pour vos parties de Diablo Immortal. Vous profitez également d’une excellente luminosité avec la prise en charge du format HDR10+.

À l’intérieur, nous trouvons un Snapdragon 8+ Gen 1 avec 16 Go de RAM LPDDR5 et un espace de stockage de 512 Go qui sera suffisant pour stocker toute une flopée de jeux mobiles. Grâce à la gestion thermique du processeur et au système de dissipation de chaleur embarquée dans le smartphone, vous sentirez à peine la température grimper. Enfin, l’Asus ROG Phone 6 est dotée de deux batteries de 3000 mAh chacune qui vous confèrent une autonomie d’au moins deux journées en utilisation normale.

