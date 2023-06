Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ : ce smartphone au capteur de 200 Mpx ne coûte que 315 euros

Avec ses Redmi Note 12 Pro et Pro+, Xiaomi opère un virage vers le milieu de gamme avec une fiche technique à faire pâlir d'envie, mais est-ce une bonne chose ? Xiaomi se démarque dans le segment des smartphones à 200 ou 300 euros, mais au-delà, il perd de son ADN. Il n'empêche qu'avec cette réduction le faisant passer de 499,90 euros à 314,99 euros, le récent Redmi Note 12 Pro+ affiche un excellent rapport qualité-prix.

Capteur photo de 200 Mpx, écran OLED à 120 Hz, recharge à 120 W ou encore MediaTek Dimensity 1080, on ne pensait pas trouver si tôt de telles caractéristiques sur un smartphone Redmi, la filiale à petit prix de Xiaomi. Cela donne finalement un smartphone à 500 euros bien équipé et bien équilibré, mais en chassant en terrain inconnu, le constructeur chinois vit mal la concurrence face aux leaders du segment. Cette promotion de 185 euros sur le Redmi Note 12 Pro+ chez AliExpress pourrait tout de même faire plaisir à certains d’entre vous.

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro en quelques points

L’écran AMOLED rafraîchi à 120 Hz.

Les performances de la MediaTek Dimensity 1080.

Un capteur photo de 200 Mpx.

La recharge rapide à 120 W.

Au lieu de 499,90 euros habituellement, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G est maintenant disponible en promotion à 314,99 euros chez AliExpress.

Un capteur de 200 Mpx ? Vraiment ?

Pour un smartphone situé entre l’entrée et le milieu de gamme, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ arbore un design convenable, un peu anguleux, certes, mais avec une certification IP53 et du verre Gorilla Glass 5 qui lui donnent un petit côté robuste. Il faut surtout saluer son écran AMOLED en définition 2400 x 1080 pixels et avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui n’est pas du tout commun dans cette tranche de prix. Avec une bonne luminosité et une colorimétrie qui l’est autant, l’affichage ne peut qu’être agréable.

Le module photo au dos se compose de trois capteurs dont un capteur principal grand-angle de 200 Mpx qui offre des clichés corrects, mais pas renversants non plus. D’autant plus que le niveau de détails est un peu à la traîne et que le mode HDR est parfois capricieux. En temps normal, vous prenez des clichés en 12 Mpx avec le pixel binning pour économiser de la mémoire. En mode 200 Mpx, vous avez des clichés beaucoup plus détaillés, mais la qualité n’arrive pas non plus à la cheville d’un Galaxy S23 Ultra ou d’un Xiaomi 12T Pro.

Une recharge de plus en plus fulgurante

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ est un smartphone compatible à la 5G grâce à son SoC MediaTek Dimensity 1080, une puce du milieu de gamme alliée ici à 8 Go de RAM LPDDR4X. Les performances sont globalement bonnes, même si en deçà de certains cadors de ce segment comme le Google Pixel 6a ou le Nothing Phone 1. Pour ce qui est du gaming, vous pouvez jouer à Genshin Impact, mais une qualité graphique trop élevée fera inévitablement chuter les FPS. Il faut également prendre garde à la chauffe qui peut rapidement monter.

Ce smartphone est vendu en une seule version : avec un espace de stockage de 256 Go. Concluons enfin sur la batterie de 5000 mAh, une configuration que l’on retrouve souvent dans les smartphones d’entrée et de milieu de gamme. Grâce à elle, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ est capable de tenir une journée et demie, et peut même atteindre la fin de la deuxième journée avec le mode économie d’énergie. La recharge à 120 W est vraiment confortable, la batterie passe de 10 % à 100 % en même pas une demi-heure.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Xiaomi Redmi Note 12 Pro+.

Afin de comparer le Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones Xiaomi du moment.

