La Xiaomi Pad 5 est une bien meilleure tablette après 150 € de réduction environ

Le marché des tablettes est depuis plusieurs années dominé par les iPad d'Apple et ce n'est pas du côté d'Android que vous aurez les modèles les plus performants. Mais si vous cherchez un rapport qualité-prix intéressant, vous pourriez trouver votre bonheur avec la Xiaomi Pad 5 qui affiche l'un des tarifs les plus intéressants du marché, particulièrement en cet instant étant donné qu'il passe de 399,90 euros à 265,65 euros chez AliExpress.

Avec la Pad 5, Xiaomi ne compte pas bousculer le marché des tablettes et encore moins marcher sur les plates-bandes d’Apple, mais seulement de proposer un produit qui va a l’essentiel et soit accessible au plus grand nombre. Au vu de sa fiche technique, la Xiaomi Pad 5 peut effectivement constituer une bonne alternative aux tablettes Samsung ou Apple. En ce moment, elle profite d’une ristourne totale de 135 euros.

La Xiaomi Pad 5 en quelques points

Un écran WQHD+ rafraîchi à 120 Hz

Les performances de la Snapdragon 860

Compatible avec le stylet Xiaomi Smart Pen

Au lieu de 399,90 euros habituellement, la Xiaomi Pad 5 est maintenant disponible en promotion à 265,65 euros chez AliExpress grâce à une réduction d’environ 130 euros et à un coupon vendeur de 5 euros applicable à partir de 200 euros d’achat.

Un écran fluide et agréable au quotidien

Quand on dit que Xiaomi va droit à l’essentiel pour sa Pad 5, cela concerne surtout le design. La Xiaomi Pad 5 est une tablette à l’apparence on ne peut plus banale mais avec toutefois de bonnes finitions, même si la surface en aluminium sur le dos attrape facilement les traces de doigt. Les bordures de l’écran sont assez larges pour qu’il n’y ait pas de poinçon pour le capteur photo frontal et le module photo au dos fait lui aussi dans la simplicité. La prise en main est à l’image de la Pad 5 : simple.

Le constructeur chinois a tout de même fourni des efforts au niveau de l’écran, on a ici une dalle IPS-LCD de 11 pouces en ratio 16:10, en définition WQHD+ (2560 x 1600 pixels) et avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Les bordures sont larges comme mentionné ci-dessus mais cela n’empêchera pas un visionnage agréable. Même si la tablette accuse un léger manque de luminosité et un manque de contraste par rapport à une dalle OLED, la compatibilité avec le Dolby Vision rattrape le coup.

Un rapport performances/prix des plus intéressants

Du côté des performances, la Xiaomi Pad 5 tourne avec un processeur Snapdragon 860 épaulée par 6 Go de RAM, il s’agit d’un SoC haut de gamme à huit coeurs capable d’offrir des performances de haute volée. Dans la Xiaomi Pad 5, elle supporte efficacement le multitâche et même les jeux gourmands en ressource. Fortnite se lance par exemple en qualité Épique par défaut, nos benchmarks ont par ailleurs démontré que la Xiaomi Pad 5 écrase littéralement la Samsung Galaxy Tab S7 FE, pourtant plus chère.

Pour ce qui est de l’autonomie, la Xiaomi Pad 5 est dotée d’une batterie de 8720 mAh capable de tenir toute une journée. Si vous êtes du genre à utiliser votre tablette quelques heures le soir, la batterie sera épuisée en deux trois jours. Bien sûr, l’énergie consommée grimpe facilement lors de certains usage comme le gaming et le binge-watching, mais rien d’inquiétant. Pour ce qui est de la recharge, un bloc chargeur de 22,5 W est fourni dans la boîte et peut faire passer la batterie de 13 % à 100 % en un peu plus de deux heures.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Xiaomi Pad 5.

Afin de comparer la Xiaomi Pad 5 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures tablettes tactiles.

