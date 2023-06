Inédit, la version 128 Go du Xiaomi Redmi Note 12 passe de 249 € à seulement 141 €

Le Xiaomi Redmi Note 12 est un smartphone peu coûteux, mais qui n'est pas en reste niveau composant : un bel écran, un SoC efficace et une bonne autonomie… bref tout y est pour seulement 141 euros au lieu de 249,90 euros au départ.

Si vous êtes un peu familier avec la gamme de smartphones de Xiaomi, vous connaissez probablement les Redmi. Cette série est connue pour offrir le meilleur rapport qualité-prix. Arrivé sur le marché il y a quelques semaines, le Redmi Note 12 se trouve dans le haut du panier dans sa catégorie. Il a de quoi plaire, surtout maintenant qu’il perd plus de 100 euros.

Pourquoi choisir le Xiaomi Redmi Note 12 ?

Pour sa dalle Amoled à 120 Hz ;

Pour ses performances honorables ;

Pour son autonomie et sa charge 33 W ;

Le tout pour un prix mini.

Dans sa version 4 + 128 Go, le Xiaomi Redmi Note 12 4G est vendu à 249,90 euros, mais aujourd’hui, il est possible de l’obtenir pour seulement 141 euros sur le site AliExpress.

La version 6 + 128 Go du Redmi Note 12 est également en promotion à 156 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Redmi Note 12. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Xiaomi Redmi Note 12 4G au meilleur prix ?

Un entrée de gamme bien loti

Comme ses prédécesseurs, le Xiaomi Redmi Note 12 impressionne par sa fiche technique pour un prix très contenu. Son apparence est très appréciable avec ses tranches plates, il offre une bonne préhension en main. Sur la face avant, on retrouve un écran aux bordures peu épaisses percé d’un poinçon situé en haut au milieu.

Pour notre plus grand plaisir, le Redmi Note 12 dispose d’une dalle Amoled qui affiche une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels pour un contraste infini, mais aussi une excellente luminosité. Xiaomi ne s’arrête pas là et revoit à la hausse le taux de rafraîchissement de son entrée de gamme qui passe de 90 Hz à 120 Hz. Résultat : la navigation est d’une fluidité tout à fait appréciable au quotidien.

Pour les amateurs de photos et vidéos, sachez que ce smartphone ne sera pas un champion dans le domaine. Voici la composition de son module photo : un capteur photo principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels. C’est surtout le capteur principal qui tire son épingle du jeu, même s’il risque d’être assez limité en environnement plus sombre. Le capteur macro est toujours aussi anecdotique.

Des performances suffisantes au quotidien

L’appareil de Xiaomi est animé par la puce Snapdragon 685, couplée à 4 Go de mémoire vive. Avec une telle configuration, il n’aura aucun problème pour les tâches quotidiennes, comme pour de la navigation, musique, petit jeu, réseaux sociaux ou encore consommation de contenus. En revanche, pour les adeptes des jeux 3D gourmands, vous pouvez passer votre chemin. Côté logiciel, c’est la dernière version de l’interface maison, MIUI 14 que l’on retrouve, mais basée sur Android 12.

Pour finir, l’autre grand atout de ce téléphone, c’est sa grosse batterie de 5 000 mAh. Avec une telle capacité, le Redmi Note 12 ne vous laissera pas tomber en plein milieu de la journée. Il est capable de fonctionner plus d’une journée sans problème — même en utilisant le mode 120 Hz. Vous pourrez compter sur la charge rapide de 33 W pour ainsi recharger rapidement votre téléphone. Certes, ce n’est pas la plus véloce proposé par la marque, mais c’est toujours mieux que certains modèles vendus plus cher. Il suffit de plus d’une demi-heure pour recharger le smartphone à 100 %.

Découvrez notre prise en main sur le Xiaomi Redmi Note 12 4G.

Pour découvrir d’autres bons téléphones sur cette tranche tarifaire, retrouvez notre sélection des meilleurs smartphones à moins de 200 euros.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).