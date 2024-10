Asus Zenfone 10 : un retour en forte promotion lors du Prime Day pour ce smartphone compact et premium par excellence

Vous ĂŞtes Ă la recherche d’un smartphone bien Ă©quipĂ© sous Android, avec un format qui facilite grandement l’utilisation Ă une main et le rangement dans une poche de pantalon ? La rĂ©ponse est l’Asus Zenfone 10. En ce moment pour le Prime Day d’Amazon, on le trouve Ă 599 euros au lieu de 799 euros.

De nos jours, si beaucoup de smartphones peuvent ĂŞtre considĂ©rĂ©s comme compacts, Ă l’instar du nouvel iPhone 16 Pro avec ses 6,1 pouces, par exemple, il y en a en revanche peu de rĂ©fĂ©rences qui descendent en dessous de ce chiffre. Parmi elles, il y tout de mĂŞme l’Asus Zenfone 10 et il est aujourd’hui en promotion pour le Prime Day d’Amazon.

Que retenir sur l’Asus Zenfone 10 ?

Son Ă©cran AMOLED Full HD+ Ă 144 Hz de seulement 5,9 pouces

Ses excellentes performances grâce au Snapdrgaon 8 Gen 2

Son autonomie prodigieuse malgré une petite capacité de batterie

Au lieu de 799 euros Ă son lancement, l’Asus Zenfone 10 (avec 128 Go de stockage et 8 Go de RAM) est actuellement en promotion Ă seulement 599 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant l’Asus Zenfone 10. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un puissant smartphone qui tient dans le creux de la main

L’Asus Zenfone 10 est un smartphone qui a de quoi attirer le regard. DĂ©jĂ , par rapport Ă son design soignĂ© avec un beau dos en plastique texturĂ© qui a l’avantage d’éviter toutes glissades et traces de doigt. Mais aussi, et surtout, grâce Ă son format particulièrement compact. En effet, son Ă©cran d’une grande qualitĂ©, puisque Amoled, Full HD+ et 144 Hz, ne fait que 5,9 pouces de diagonale. Un form factor très pratique pour utiliser son smartphone Ă une main, ou pour qu’il ne dĂ©passe pas d’une poche de pantalon.

Dans ce petit format, on retrouve tout de même une très grande puissance que tous les smartphones haut de gamme de 2023 proposaient grâce à la puce Snapdragon 8 Gen 2. Ici épaulée par 8 Go de mémoire vive, la puce graphique premium de Qualcomm fait des miracles et permet aussi bien une utilisation poussée dans les jeux vidéo gourmands que dans une utilisation multitâche.

Une autonomie record pour un smartphone de cette taille

Mini gabarit rime gĂ©nĂ©ralement avec mini autonomie, mais pas avec le Zenfone 10. Eh oui, le smartphone d’Asus a beau embarquer une batterie de seulement 4 200 mAh, celle-ci permet de tenir pas moins de deux jours avec une utilisation classique. C’est très confortable, car pas besoin de recharger son tĂ©lĂ©phone tous les jours. D’ailleurs, en parlant de recharge, ce n’est pas un rĂ©el point fort puisqu’on a droit Ă seulement 30 W en filaire, et 15 W en sans fil.

Tout n’est Ă©videmment pas tout rose avec le Zenfone 10. La partie photo est correcte sans ĂŞtre impressionnante avec son double capteur 50 + 13 mĂ©gapixels qui manque clairement de polyvalence par rapport Ă la concurrence. On peut noter aussi son pauvre suivi logiciel de seulement deux ans, bien que l’interface Zen UI soit tout de mĂŞme agrĂ©able Ă utiliser.

Pour en savoir encore plus, n’hĂ©sitez pas Ă lire notre test complet sur l’Asus Zenfone 10.

Prime Day : pour ne rien rater des Jours Flash Prime d’Amazon

Afin de trouver toutes les meilleures offres en fonction d’une catégorie de produits, nous avons rédigé plusieurs sélections en ce sens :

Et, pour vraiment ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Prime Day

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistrĂ© ! Surveillez votre boĂ®te aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les donnĂ©es transmises par le biais de ce formulaire sont destinĂ©es Ă Humanoid, sociĂ©tĂ© Ă©ditrice du site Frandroid en sa qualitĂ© de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cĂ©dĂ©es Ă des tiers. Ces donnĂ©es sont traitĂ©es sous rĂ©serve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualitĂ©s et informations relatives aux contenus Ă©ditoriaux publiĂ©s sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer Ă tout moment Ă ces e-mails en cliquant sur les liens de dĂ©sinscriptions prĂ©sents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intĂ©gralitĂ© de notre politique de traitement de vos donnĂ©es personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilitĂ© et d’opposition pour motif lĂ©gitime aux donnĂ©es personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dĂ©diĂ©.

N’oubliez pas qu’il faut ĂŞtre membre Amazon Prime pour profiter des offres, et ça tombe bien, les 30 premiers jours sont offerts.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.