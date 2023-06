Le nouveau MacBook Air 15″ peut déjà se trouver moins cher à la Fnac

Loin d'être différent de la version 13 pouces, le nouveau MacBook Air 15 M2 2023 mise surtout son écran XXL pour séduire le grand public. Si ce dernier vous intéresse, la Fnac lance une offre de reprise qui fait passer le laptop de 1 599 euros à 1479 euros.

Jusqu’ici, Apple proposait qu’un seul format sur son MacBook Air. À présent, le laptop abordable de la marque à la pomme se décline dans une nouvelle version avec un écran plus grand. Le MacBook Air 15 2023 va donc ravir les personnes à la recherche d’un ordinateur portable grand format, sans à passer par le MacBook Pro 16 pouces, qui au passage vaut près de 3 000 euros. Alors, certes, ce modèle de 15 pouces affiche un prix plus élevé que son petit frère, mais grâce à cette offre Fnac, vous économisez 120 euros.

Le MacBook Air 15 M2 2023, c’est quoi ?

Une dalle agrandie (15,3 pouces) plus confortable

Une meilleure qualité des haut-parleurs

Toujours propulsé par la puissante puce M2

En vente depuis quelques jours, le MacBook Air 15 M2 2023 (8 Go RAM, 256 Go SSD) peut vous revenir à 1 479 euros sur le site de Fnac, au lieu des 1 599 euros demandés au départ. Comment ? Grâce à une offre de reprise de 120 euros.

Il suffit de ramener un ordinateur (même hors service, mais non cassé) pour obtenir 120 euros de bonus en plus de son prix de reprise.

Un MacBook Air plus grand

Le MacBook Air 15 M2 2023 partage le même design, les mêmes caractéristiques et la même expérience logicielle que le modèle 13 pouces. L’une des principales différences se trouve au niveau de l’écran qui s’étend désormais sur une diagonale de 15,6 pouces. Il offre un vrai gain de confort, particulièrement pour consulter du contenu multimédia en plein écran ou que l’on travaille avec plusieurs onglets ouverts. Toujours pas d’Oled ou du mini-LED, mais un écran « Liquid Retina » extrêmement net, colorée, lumineux et bord à bord (à une encoche près). Autre nouveauté appréciable : les haut-parleurs ont été améliorés. Face aux quatre haut-parleurs du plus petit modèle, les six haut-parleurs de la version 15 pouces sont forts, plus clairs et dotés d’une puissance de basse.

En revanche, cet agrandissement ne se fait pas sans conséquence. Si la plupart des utilisateurs et des utilisatrices choisissaient le MacBook Air, c’est aussi pour sa portabilité et son format compact. Or, la version 15 pouces perd en légèreté en passant de 1,24 kg à 1,51 kg, et se rapproche un peu plus du format du MacBook Pro 16 pouces (1,61 kg). Ce n’est rien de rédhibitoire, mais l’appellation « Air » perd un peu de son sens.

Les mêmes performances que sur la version 13 pouces

En concevant ce nouveau modèle, la firme de Cupertino n’opère aucun changement en termes de performances. On retrouve la puce M2, qui a déjà démontré sa puissance sur d’autres de la marque. Elle reste incroyablement puissante et permet de réaliser des tâches lourdes sans la moindre difficulté, comme du montage en 4K dans Final Cut Pro ou de l’édition photo dans Photoshop. Le MacBook Air 15 2023 est, lui aussi, dépourvu de ventilateurs, mais ce n’est pas un souci au vu optimisation des puces Apple Silicon.

Pour la partie autonomie, elle est assez semblable à ce que propose le MacBook Air 13,6 pouces. Il vous tiendra facilement la journée entière et se recharge via le fameux port MagSafe. Ce dernier a la particularité d’être magnétique et de se détacher aisément. Quant à la connectique, on a droit à seulement deux ports USB-C.

Il existe d’autres ultraportables de la marque à la Pomme : pour les découvrir, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs MacBook du moment.

