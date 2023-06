LG OLED55CS : cet excellent TV 4K (100 Hz, HDMI 2.1) profite d’une réduction de 400 €

LG a commercialisé une gamme de TV reprenant la très aimée série C1, mais avec les avantages de la C2 ; il s’agit du LG OLEDCS. En ce moment, sa version 55 pouces coûte 400 euros de moins qu’à sa sortie.

En novembre 2022, le fabricant sud-coréen a dévoilé une nouvelle série de téléviseurs Oled, qui se situe à mi-chemin entre la série C1 de 2021 et la série C2 de 2022. Il s’agit du TV LG OLEDCS qui reprend le design du C1, mais propose les performances du C2. Un bon compromis donc. Elle est d’ailleurs proposée à un tarif plus intéressant, surtout maintenant qu’elle coûte un peu moins de 1 100 euros.

Le LG OLED55CS, c’est quoi ?

Une dalle Oled compatible 4K HDR, HDR10, Dolby Vision IQ et Atmos

Le processeur du C2 : Alpha 9 Gen 5 AI

La connectique HDMI 2.1, idéale pour les dernières consoles

Sans oublier WebOS22

Lancé à 1 499 euros sur le site du constructeur, puis remisé à 1 299 euros, le téléviseur LG OLED55CS revient à 1 099 euros sur le site Carrefour après avoir appliqué dans le panier le code NONAL70. Et si vous êtes clients, le TV peut vous revenir à 879 euros grâce à 20 % de cagnotte sur votre carte fidélité.

Un TV qui s’inspire de la C1 ou presque

Le LG OLEDCS est en réalité un mélange entre les C1 et C2. Alors certes, le modèle 55CS ne profite pas de la nouvelle conception des téléviseurs LG C2, mais il fait forte impression avec ses lignes épurées, ses fines bordures ainsi que son pied métallique solide sur toute la longueur du téléviseur, à la manière du C1.

La série CS dipose en revanche de la même dalle OLED que les C2, et embarque la technologie OLED EVO. La dalle peut afficher une luminosité beaucoup plus importante que les C1. OLED oblige, les contrastes sont plus intenses et les couleurs plus vives qu’un écran classique. Le processeur Alpha 9 Gen 5 accompagne la gamme CS, soit le même que celui utilisé sur la C2. Ce dernier utilise la technologie d’upscaling afin de diffuser du contenu 1080p avec une définition 4K, en augmentant simplement le nombre de pixels présents dans la vidéo.

Aussi performante que la C2

Le LG CS est également compatible avec les meilleures normes vidéos HDR : HDR10, Dolby Vision IQ. Quant à la partie audio, on a du surround virtuel 7.1.2 pour un son plus vaste. En plus de combler les amateurs de cinéma, ce modèle va plaire aux gamers. En effet, il dispose de plusieurs ports HDMI 2.1 et est compatible VRR, ALLM, G-Sync et FreeSync, pour profiter pleinement de sa console nouvelle génération. L’écran 4K affiche aussi un taux de rafraîchissement variable de 120 Hz, ainsi qu’un temps de réponse de 1 ms seulement.

Bien sûr, la marque y intègre son système d’exploitation maison : WebOS 22. Cette version apporte quelques nouveautés, comme la gestion de plusieurs profils, ainsi que la nouvelle game bar. Toutefois, on n’a pas la fonctionnalité Always Ready, un mode veille permanent qui donne accès à l’assistant vocal. Autrement, on peut rapidement accéder aux applications phares, comme Netflix, Disney +, Prime Video ou YouTube. Enfin, le TV est aussi compatible avec les différents assistants vocaux du marché. AirPlay2 sera également de la partie et vous permettra de diffuser du contenu depuis un smartphone ou une tablette.

Si vous souhaitez comparer le LG OLED55CS avec les autres références sur le marché, nous vous invitions à découvrir notre sélection pour vous aider dans le choix de votre prochain TV 4K.

