Ce VTTAE en promotion chez Décathlon est idéal pour les randonnées avec vos enfants

Pour vos prochaines vacances à la montagnes ou en rase campagne, un vélo électrique ne sera pas de trop les journées de balade sous le soleil. Le Rockrider E ST 500 vous permettra de rouler en dehors des sentiers battus et il est en plus en promotion chez Decathlon, son prix passant de 1699 euros à 1499 euros. Et un bon d'achat est même offert !

Le Rockrider E ST 500 est un des derniers modèles de la marque de Decathlon destiné à un certain public : les débutants et plus particulièrement les enfants de plus de 10 ans. Ce qui fait que ce vélo électrique n’est pas vraiment comparable aux modèles plus avancés du marché étant donné qu’il est plus simple sur le plan technique. Actuellement, les versions Noir et Femme du Rockrider E ST 500 sont moins chers de 200 euros, sans compter les différents bons d’achat offerts.

Le Rockrider E ST 500 en bref

Un VTTAE conçu pour les parcours avec du dénivelé

Un couple de 50 Nm et une puissance de 250 W

Une bonne autonomie de 2h45 en mode Boost

Au lieu de 1 699 euros habituellement, le Rockrider E ST 500 est maintenant disponible en promotion à 1 499 euros chez Decathlon dans sa version Noir et dans sa version Femme. De plus, 150 euros vous seront offerts en bon d’achat pour l’achat du E ST 500 Noir et 200 euros pour celui du ES T 500 Femme. Enfin, n’oubliez pas que vous pouvez toucher des aides de l’État et/ou de votre collectivité territoriale pour l’achat d’un véhicule de ce type, leur montant dépendra de votre situation fiscale.

Quelques compromis pour un prix contenu

Le Rockrider E ST 500 est un vélo tout-terrain électrique élégant et polyvalent et plus particulièrement adapté pour les terrains vallonnés et en moyenne montagne. Il est relativement confortable et facile à manier quand bien même elle est dépourvue d’amortisseur arrière, il faudra se contenter d’une fourche de suspension Suntour XCM doté d’un débattement de 120 mm. Pour un enfant ou un adulte, c’est correct, mais cela fait que le Rockrider E ST 500 n’est pas adapté aux terrains les plus extrêmes.

Pour les équipements, on a aussi le strict minimum, à savoir la sonnette, l’éclairage et les catadioptres de roue. Le cadre est tout de même compatible avec des garde-boues, un porte-bidon, un porte-bagage arrière, une béquille sur base et même un siège enfant, mais rien de tout cela n’est inclus à l’achat. Un point qui est dommage, et ce, surtout pour un vélo électrique conçu à destination des enfants, le Rockrider E ST 500 pèse plus de 20 kilos.

Un VTTAE qui vous emmènera loin

Alors que certains VTTAE de Rockrider ont fait le choix plus économique du capteur de cadence pour tirer le prix vers le bas, l’E ST 500 est doté d’un capteur de couple de 50 Nm. Ce dispositif accompagne votre pédalage de manière fluide avec l’assistance électrique, et ce, jusqu’à une vitesse maximale de 25 km/h, soit la limite instaurée par la législation française. Pour la conduite, sachez que vous avez un moteur d’une puissance de 250 W et d’une transmission à huit vitesses.

Pour ce qui est de la batterie de 420 Wh, elle est capable de vous accompagner sur une distance d’environ 100 kilomètres. Le constructeur annonce plus précisément une autonomie de 2h45 en mode Boost. Le Rockrider E ST 500 est également doté d’une assistance avec un mode Éco, un mode Standard et un mode Piéton pour un meilleur contrôle de la vitesse.

Afin de comparer le Rockrider E ST 500 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs vélos électriques du moment.

