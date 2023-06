Galaxy S23 Ultra : le plus abouti des smartphones Samsung est à un prix inédit

Le Samsung Galaxy S23 Ultra apporte tout ce que l’on aurait souhaité avoir sur le S22 Ultra. Ce modèle se rapproche un peu plus de la perfection et se trouve en promotion à 934,99 euros, contre 1 419 euros de base.

Plus convaincant que le précédent modèle, le Samsung Galaxy S23 Ultra vient muscler le jeu en intégrant une puce Snapdragon puissant, chose qui manquait sur le S22 Ultra. C’est aussi un photophone ultra-polyvalent avec un écran irréprochable et une autonomie solide. Et, si vous attendiez une baisse de prix pour l’avoir, c’est le moment : grâce à un code promo, il perd 485 euros de son prix.

Les points forts du Galaxy S23 Ultra

Un écran sublime et une bonne polyvalence photo

Une puce puissante : Snapdragon 8 Gen 2

Une autonomie dépassant les deux jours

Au départ à 1 419 euros, le Samsung Galaxy S23 Ultra (256 Go + 8 Go de RAM) se trouve à 949,99 euros sur le site Rakuten, mais en appliquant le code RAKUTEN15, il tombe à 934,99 euros.

Un design et un écran quasi irréprochable

Le Samsung Galaxy S23 Ultra copie son prédécesseur avec des matériaux de qualité. Son format massif est toujours rectangulaire, mais les tranches ont été aplaties pour garantir une meilleure prise en main. Parfait pour utiliser stylet qui nécessite un appui solide pour écrire sereinement.

Sa dalle figure parmi les plus grandes du marché. Sur une diagonale de 6,8 pouces, on trouve un superbe écran tactile Dynamic Amoled. Il offre un rafraîchissement adaptatif allant jusqu’à 120 Hz et une définition en QHD. Nos mesures ont constaté une luminosité maximale de 1609 cd/m2 ainsi qu’un Delta E de 4,58. C’est un presque sans faute. Il ne manque qu’un peu de précision, mais rien de rédhibitoire.

Un smartphone qui frôle l’excellence

Avec une note de 9/10 à notre test, le Galaxy S23 Ultra fait bien mieux que le 7/10 obtenu par le S22 Ultra. Et pour cause, cette génération vient corriger l’un des principaux défauts de ce dernier en changeant simplement de processeur. Plus de puce Exynos, ici, on a droit un Snapdragon 8 Gen 2 (couplé ici à 8 Go de RAM), qui se montre bien plus véloce sur tous les points. Il tourne sous One UI 5.1 basée sur Android 13, une interface dont les animations ont vraiment gagné en fluidité. Le S23 Ultra est aussi plus endurant et peut encaisser sans broncher deux journées complètes, voire plus si votre utilisation est peu intensive. En revanche, il est dommage que la charge permette de récupérer 100 % d’énergie en une heure.

Quant à la photo, Samsung réussi de nouveau à être sur le podium avec son S23 Ultra. La polyvalence est au rendez-vous chaque année avec son X10 et son X3 qui permettent de se faire plaisir et un ultra grand-angle très efficace. Il possède un nouveau à capteur principal de 200 mégapixels. Il utilise le pixel binning afin de fusionner les photosites et arriver à 12 mégapixels. Quel que soit le mode sollicité, les photos prises sont de très bonne qualité. Le mode nuit est certes un peu moins flamboyant, mais l’ensemble reste de très haut niveau.

Pour en apprendre davantage, nous vous invitons à lire notre test sur le Samsung Galaxy S23 Ultra.

