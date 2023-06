Cette trottinette électrique signée Ninebot coûte 160 € de moins durant les soldes d’été

Si vous êtes à la recherche d’une trottinette électrique robuste, mais pratique à transporter, la Ninebot Segway F25E II pourrait bien vous plaire. Idéale pour les trajets urbains, elle est aujourd’hui soldée à 269 euros au lieu de 429 euros.

Facile à prendre en main, robuste, moins encombrante qu’un vélo, la trottinette électrique semble être l’alliée idéale pour se déplacer. Avec l’arrivée des beaux jours, c’est l’occasion de se laisser tenter à son tour par cette alternative aux transports en commun. Et, ça tombe bien, car en ce moment la Ninebot Segway F25E II perd 160 euros de son prix durant les soldes.

Les points forts de la Ninebot Segway F25E II

Une trottinette bien finie, simple à transporter

Un moteur puissant de 250 W qui peut monter des pentes à 10 % ;

Une autonomie fiable pour les petits trajets urbains

D’abord proposé à 429 euros, la trottinette électrique Ninebot Segway F25E II est actuellement disponible en promotion à 269 euros en utilisant le code promo RAKUTEN30 sur le site du même nom. On la trouve aussi remisée à 299 euros sur le site Carrefour.

Le savoir-faire de Ninebot

La Ninebot Segway F25E II est une trottinette soignée, à la fois sobre et robuste. Avec sa certification IPX5, il est en mesure de braver la pluie et de résister aux éclaboussures, mais attention de ne pas foncer dans les flaques d’eau.

Concernant la conduite, elle dispose des pneus de 10 pouces (avec chambre à air), qui offrent un très bon amorti et devraient limiter les vibrations sur des surfaces plus rugueuses, et ainsi obtenir une conduite plus douce. Un double système de freinage régénératif est présent pour plus de sécurité et de stabilité. Le confort est également au rendez-vous : son plateau est assez large et confortable et son poids est assez léger pour être facilement transporté (15,3 kg) grâce à son système de pliage.

Conçue pour les trajets urbains

Au niveau des performances, la Segway F25E II propose un moteur d’une puissance de 250 W, ce qui est suffisant pour atteindre une vitesse maximale de 25 km/h, et reste donc dans la limite légale française. Ce modèle est même capable de gravir des pentes à environ 10° d’inclinaison, mais la vitesse sera limitée. Trois modes de conduite sont d’ailleurs disponibles : éco, standard et sport. Vous pouvez facilement changer de mode directement via l’écran LCD présent sur le guidon, même en pleine course. Il y sera possible de consulter la vitesse, les modes de conduite ainsi que l’état de la batterie.

Pour finir, l’appareil table sur 25 km d’autonomie. C’est un petit chiffre à côté des 65 km d’autonomie que la trottinette haut de gamme de Ninebot offre. Cette référence est plutôt tout conçu pour les petits trajets, que ce soit pour aller chercher du pain à la boulangerie, ou voir un proche, elle suffira amplement à vos besoins. Ensuite, si vous roulez une fois la nuit tombée, vous pourrez compter sur une lumière LED haute luminosité intégrée de 2,5 W, qui éclaira le chemin devant vous et vous rendra parfaitement visible aux autres usagers de la route, sans les aveugler. À noter, Ninebot intègre à présent des clignotants — pratique pour avertir les autres usagers.

