Le Xiaomi TV P1E est à un prix vraiment bas pour une diagonale de 43 pouces

Le Xiaomi P1E 43 pouces est un téléviseur d'entrée de gamme offrant aux budgets les plus serrés la possibilité d'obtenir un TV connecté à un petit prix. Pour quelques piécettes, vous obtenez une qualité d'image 4K Ultra HD, avec toute la connexion nécessaire pour accéder à vos programmes et vos applications favorites. On le trouve aujourd'hui disponible à 289 euros au lieu de 449 euros.

Pour vous, avoir un téléviseur digne de ce nom, avec toutes les fonctionnalités d’une Smart TV, est un doux rêve inaccessible ? On vous invite à reconsidérer la question avec le Xiaomi TV P1E. Lancé en 2021 pour le modèle 43 pouces, il s’affiche désormais avec une grosse promotion de 160 euros.

Les caractéristiques de la TV connectée Xiaomi P1E 43

Une TV connectée accessible pour les petits portefeuilles

Une bonne qualité d’image

Un système Android réactif

Pour le son, on repassera…

Au lieu de 449 euros habituellement, le Xiaomi TV P1E de 43 pouces est maintenant disponible en promotion à 289 euros. Il est affiché à 319 euros sur le site de la marque, mais la promotion s’applique une fois le produit dans le panier. De plus, vous pouvez encore gratter 15 euros en activant le coupon « nouveau client » au moment d’ajouter la TV dans votre panier, la faisant ainsi passer à 274 euros.

Un TV entrée de gamme convenable…

Pour un TV connecté à ce prix, le Xiaomi P1E a le mérite d’offrir une qualité d’image très intéressante, grâce à sa définition Ultra HD (4K, soit 3 840 x 2 160). Le taux de rafraichissement de la dalle est cependant bloqué à 60 Hz. La colorimétrie reste un peu en retrait, et se contente du strict minimum. Quelques réglages sont à faire pour éviter des couleurs saturées et avoir un effet un peu plus naturel.

Étant une Android TV, le P1E de Xiaomi a donc accès à l’environnement Google dont le Google Assistant. Côté application, on pourra ainsi installer les grands classiques comme Netflix, YouTube, Prime Vidéo, Twitch et consorts via le Play Store. Le système Android est d’ailleurs réactif et très intuitif pour les utilisateurs dont ce serait le premier TV connecté. Les utilisateurs peuvent également projeter du contenu ou des jeux à partir de leur smartphone ou leur tablette grâce au Chromecast intégré.

… dont on voit vite les limites

Voilà, c’est à peu près tout. Côté son, les deux haut-parleurs de 8 watts chacun offre une piètre prestation, avec un manque du côté des basses. Si vous souhaitez une immersion sonore totale, il vaut mieux investir dans une barre de son pour combler le manque. Attention aussi aux emplacements dans la pièce, l’écran gère très mal les reflets ou le contre-jour.

Le Xiaomi P1E 43 pouces pourrait faire un très bon premier TV connecté pour un adolescent ou dans une chambre avec un usage occasionnel. Cependant, les adeptes du petit écran devront passer à la gamme supérieure pour trouver chaussure à leur pied.

Afin de comparer la Xiaomi TV P1E 43 pouces avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les TV connectées 43 pouces.

