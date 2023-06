Ce balai aspirateur Rowenta est encore moins cher qu’un Dyson grâce aux soldes

Le balai aspirateur Rowenta X-Force Flex 15.60 n'a pas la prétention d'offrir la même puissance qu'un modèle Dyson, mais cela ne l'empêche pas de proposer une fiche technique tout à fait efficace. Son rapport qualité/prix devient même encore meilleur pendant les soldes d'été, puisque Boulanger l'affiche à 499 euros au lieu de 649 euros.

C’est une évidence : Dyson domine clairement le marché des aspirateurs balais avec ses références puissantes et très maniables. Toutefois, d’autres marques tentent de se faire une place pour concurrencer le mastodonte. Pour convaincre les clients en quête d’une nouvelle aide pour leurs corvées quotidiennes, certaines pratiquent des prix bien plus abordables que ceux de Dyson, tout en proposant des appareils aux performances tout à fait honorables. C’est le cas de Rowenta, dont le modèle Force Flex 15.60 se démarque notamment par sa flexibilité et sa capacité à détecter automatiquement le type de sol aspiré. Si cette référence vous fait de l’œil, les soldes sont heureusement passés par là et permettent au prix du balai aspirateur de passer sous la barre des 500 euros.

Les points essentiels du Rowenta Force Flex 15.60

Une conception flexible

Une puissance suffisante pour tous les types de sols

Une autonomie d’1h20

Initialement affiché à 649 euros, le balai aspirateur Rowenta Force Flex 15.60 est désormais proposé à 499 euros chez Boulanger.

Un tube flexible pour passer sous les meubles bas

Comme les références conçues par Dyson, le balai aspirateur Rowenta Force Flex 15.60 bénéficie d’un format « stick » qui offre une excellente maniabilité, que vous souhaitiez aspirer vos sols ou même des meubles en hauteur avec une seule main. Le Force Flex 15.60 nous permet même d’atteindre une zone un brin inaccessible : sous les meubles bas, où il faut habituellement se contorsionner pour parvenir à aspirer ce sol caché jusqu’au mur. Cette tâche fatigante sera enfin de l’histoire ancienne grâce à la position FLEX du balai aspirateur de Rowenta : le tube pourra concrètement se plier en deux à 90° pour parvenir à aspirer facilement, et plus loin, sous des meubles très bas.

Outre ce tube qui se plie, le Force Flex 15.60 s’accompagne d’une série d’accessoires permettant d’aspirer correctement chaque type de sols : deux brossettes multi-usages, une mini brosse munie de leds pour aspirer les tapis, moquettes, canapés et sièges de voiture, un suceur fente pour retirer la poussière dans les zones étroites, un large suceur pour les meubles bas ou encore un miniflex pour les zones difficiles d’accès.

Une puissance suffisante et une filtration pratique

Le balai aspirateur Force Flex 15.60 est capable de délivrer une puissance de 230 air watts. C’est évidemment moins que ce propose Dyson, ou même Xiaomi, mais cela devrait suffire pour faire le net chez vous sans trop de difficulté ; il faudra peut-être repasser plusieurs fois sur les zones très sales. Le balai aspirateur est également doté d’un système de filtration bien pratique : il capture en effet les particules, y compris les plus fines.

Enfin, côté autonomie, le Rowenta Force Flex 15.60 promet une durée d’utilisation pouvant grimper jusqu’à 1h20. Bien sûr, tout dépendra du mode d’aspiration choisi : plus il sera gourmand (comme le mode Boost, par exemple), plus la batterie se videra rapidement. Pour ce qui est de la recharge, armez-vous de patience, puisqu’une charge complète prendra 3 heures.

