HyperX CloudX : un bon casque gaming vraiment pas cher, et sous licence Xbox

Pour apprécier un jeu vidéo, l'immersion sonore est importante et le choix d'un casque gamer ne se fait donc pas à la légère, mais il est parfois difficile de se retrouver devant la multitude de références que compte le marché. Pour vous aider à mieux vous y retrouver, certains modèles sont sous licence officielle, tel que cet HyperX CloudX approuvé par Microsoft pour la Xbox et en vente flash à 39,99 euros au lieu de 59,99 euros chez Amazon.

HyperX est une entreprise américaine spécialisée dans les périphériques gamer : casques, souris, claviers, écrans, micros, tapis de souris, etc. Autrefois filiale de Kingston Technology, HyperX a été racheté par HP il y a quelques années, mais l’entreprise continue de proposer ses services aux gamers et à leur vendre des produits de qualité, comme cet HyperX CloudX, un casque sous licence officielle Xbox et qui se fait raboter un tiers de son prix à l’occasion d’une vente flash.

Le HyperX CloudX en quelques points

Prise jack 3.5 mm compatible avec les manettes Xbox

Une bonne restitution sonore grâce aux transducteurs de 53 mm

Confortable et robuste avec son cadre en aluminium

Au lieu de 59,99 euros habituellement, le HyperX CloudX est maintenant disponible en promotion à 39,99 euros chez Amazon.

Conçu pour les joueurs de Xbox (et de PC)

Étant sous licence officielle Xbox, on s’attend à ce que le HyperX CloudX soit un produit vraiment qualitatif. À ce tarif, il ne promet pas de faire autant que les références haut de gamme coûtant plusieurs centaines d’euros, mais on s’attend au minimum à une expérience agréable. Ce casque ne fonctionnant qu’en filaire, sa prise jack 3.5 mm se branche à la manette de votre Xbox Series X/S ou de votre Xbox One, il est également compatible sur PC.

Niveau design, le HyperX CloudX a une apparence moins criarde que ce qu’on trouve ailleurs sur le marché et opte pour un style plus épuré et tout en noir. Il est doté d’un cadre en aluminium qui lui assure une grande robustesse et les oreillettes circum-auriculaires garnies de mousse à mémoire de forme ainsi que l’arceau en cuir rembourré assurent un certain confort durant vos parties. Les commandes audio se trouvent sur le câble audio et non sur les oreillettes.

Un son convaincant en stéréo

Le HyperX CloudX est doté de transducteurs de 53 mm pour vous offrir une bonne restitution sonore en stéréo, notamment sur les aigus et les basses. Ces performances sont alliées à une bonne isolation passive, une fois le casque enfilé, vous êtes dans votre bulle pour mieux vous immerger dans votre jeu. Étant donné que ce casque est sous licence officielle Xbox, il devrait être capable de prendre en charge les formats Windows Sonic et Dolby Atmos (aucun code licence n’est fourni dans la boîte) pour vous permettre de profiter de la spatialisation sonore.

Enfin, ce casque gamer est doté d’une perche-micro flexible que vous pouvez positionner comme bon vous semble, le constructeur explique qu’il est capable d’éliminer les bruits de fond pour que vos conversations sur le chat soient plus limpides. La perche-micro est également détachable si vous souhaitez utiliser ce casque pour un autre usage que le gaming, comme écouter de la musique. Pour un casque d’entrée de gamme, le HyperX CloudX est une bonne affaire, surtout à ce prix-là !

Afin de comparer le HyperX CloudX avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs casques gamer pour Xbox du moment.

