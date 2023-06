La très luxueuse Huawei GT 3 Pro à moins de 240 euros pour les soldes

Si vous rêviez d'une montre connectée très classe et plus élégante que celles qui arborent un design sportif, vous pourrez être intéressé par la Huawei GT 3 Pro. La marque mise sur un bel objet pour conquérir la branche des sportifs avec cette montre à la fois luxueuse et précise. Elle est aujourd'hui disponible à 239 euros avec un code promo sur le site de Huawei.

La Huawei GT 3 Pro a fait son entrée officielle sur le marché français le 18 mai 2022. Il ne faut pas la confondre avec la Huawei Watch 3 Pro, toujours proposée par Huawei, ni avec la Huawei Watch 3 ou la Huawei GT 3. Pas facile de suivre ! Sur le papier, les avantages ne manquent pas pour cette montre au charme irrésistible qui se positionne comme votre « compagnon de santé », mais tient-elle vraiment toutes ses promesses ? Quoi qu’il en soit, elle est disponible à 239 euros au lieu de 369 euros sur le site du constructeur, avec le code AETE10 dans le panier.

Ce qu’il faut retenir de la Huawei GT 3 Pro

Un très bel objet doté d’un écran Amoled

Une précision des capteurs cardio et GPS

Pas de véritable analyse de données quotidiennes

Application mobile à peaufiner et compatibilité iOS peu convaincante

Vendue 369 euros lors de son lancement en mai 2022, la montre connectée Huawei Watch GT 3 Pro est aujourd’hui à 239 euros sur le site de Huawei, avec le code AETE10 une fois dans le panier.

*Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le [remplacer par le nom du produit]. Le tableau s’actualise automatiquement.*



au meilleur prix ? Où acheter La Huawei Watch GT 3 Pro au meilleur prix ?

Tout dans le look ?

La Huawei Watch GT 3 Pro brille indéniablement sur le plan du design avec son magnifique écran et ses matériaux de qualité, et elle ne déçoit pas non plus en termes d’autonomie, offrant entre 5 et 9 jours d’utilisation selon nos tests. Mais ce n’est pas tout.

Du côté des activités sportives, le mode course à pied se révèle étonnamment avancé pour une montre de ce type, tant au niveau des analyses proposées que de la précision du cardiofréquencemètre et du GPS.

Un beau potentiel, mais des progrès à faire

Cette montre se situe donc à mi-chemin entre les véritables montres de sport et ce que l’on appelle communément les montres connectées. Elle offre un peu des deux, mais sans se hisser au sommet.

D’un côté, les montres de sport vont beaucoup plus loin dans l’analyse des données (même si elles manquent d’esthétisme), que la Huawei Watch GT 3 Pro. De l’autre, les montres connectées offrent une expérience globale plus complète et fluide, avec une véritable gestion des notifications, des applications tierces et la possibilité de paiement sans contact. Huwaei doit donc faire des efforts en ce sens pour véritablement s’installer face à la concurrence.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Huawei Watch GT 3 Pro.

Soldes d’été 2023 : les meilleures offres choisies par Frandroid

Les soldes d’été ont officiellement commencé le mercredi 28 juin 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 25 juillet prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres.

Nos sélections par marchands

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Soldes d’été 2023

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.